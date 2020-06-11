新竹曾因美軍駐紮的地緣關係，造成此地木雕工藝的榮景，全盛時期有約三千多人口從事此行業。隨著產業發展轉移與沒落，如今的新竹已不見當初木雕工藝的繁華景象。出生新竹的蔡楊吉老師，從家中一顆小小的西洋棋雕刻到城隍廟上栩栩如生的傳統木雕，從工藝品的製作到替神明整修房子，人生近半世紀的時光都奉獻在木雕工藝之上。

拐進寶山路旁的陡坡，一棟質樸的鐵皮工作室看似平凡無奇，但精細的木雕門窗透露出它的不尋常，這裡是「添薪坊」，國寶級工藝師蔡楊吉師傅的工作室。「扣、扣、扣」隨著蔡楊吉師傅清脆響亮的鑿木聲，一個個木雕人物活靈活現地出現，細細觀察，每個人物或笑或怒，表情各有千秋。蔡楊吉師傅從事木雕傳統鑿花工藝超過半世紀，修復過無數古蹟、老建築與廟宇，刀下的作品有如一幅幅立體的工筆畫。

新竹木雕產業的興衰起落

你知道嗎？大約在民國五十五年左右，過去新竹市樹林頭一帶是木雕產業據點。因為美軍駐紮於新竹，連帶著有許多美國商人群聚於此，在當年人力成本相對低廉的背景下，新竹是許多工藝品的集散地，包含西洋棋、珠寶盒、屏風、唐式傢俱等。當時大家稱呼這些對美國銷售的相關產業從業人員「做美職的（台語）」，直到美軍撤台，這樣的行業才漸漸消失。蔡楊吉師傅的父親早年開設木器外銷工廠，「我們家有一段時間做西洋棋，一天大概生產四至五百顆西洋棋，每個人都有分工。」蔡楊吉師傅回憶，小時候因為當時省主席謝東閔先生推動「客廳即工廠」的政策，他國小放學後也加入西洋棋生產的行列，但因為力氣小、技術還不純熟，總是協助完成後製、打磨的部份，這樣的工作重複性高，他也覺得枯燥乏味。

美軍撤台後，這些懷有一身絕技的木雕師傅們也幸運地接上了來自日本的家庭佛像訂單。當時適逢日本經濟蓬勃發展，來自台灣、做工精細的神龕與佛像成了家家戶戶必備的陳設。追求完美的日本人對於商品要求相當嚴謹，當一批商品中有不符合期待的成品，就會整批退貨。有趣的是，當時他們以「分工」的方式來克服難關：將佛像拆解成好幾部份，最後再組裝起來。有人專攻雕刻佛手，有人專門研究如何雕刻身體，就連底座的蓮花也是一片片分工出去雕完後再組裝起來。分工之細膩令人驚奇，也證明當時的出口金額龐大，足以養活許多相關從業人員。但好景不常，民國七○年代後許多在台灣生產佛像的老闆們外移至中國設廠，於台灣接單、中國生產。到了七○年代中期，許多在工廠內工作的中國人習得技巧後也自立門戶，台灣的家庭佛像木雕產業也因此大受衝擊。

為神明顧厝：邁向廟宇傳統木雕之路

新竹木雕產業的起起落落，有合作、有互別苗頭、有產業轉型，幾乎可以是一齣精采萬分的影集。然而這些種種，蔡楊吉大師親身經歷的並不多，因為在同一時間，他投身廟宇傳統木雕，從學徒到獨當一面的師傅，一晃眼就是半世紀。蔡楊吉師傅和傳統木雕結緣的過程也相當戲劇化，蔡師傅回憶，小時候因為每天都在家裡幫忙製作西洋棋，工作瑣碎又重複單調，小學畢業後家中要他回家幫忙，他百般不願意，甚至也和長輩起衝突。

某年暑假，嫁到中和的大姊邀約他到台北住一陣子轉換心情，早上大姊、姊夫仍有工作，他就四處在附近走走逛逛。某天在回程的路上聽見有人在做木雕，他好奇地跑去觀察，「他們的木雕都好漂亮，跟我們家的不一樣！」，看見這個小伙子在一旁探頭探腦又十分專注的樣子，掌事的阿萬師隨口問他：「我們這裡有缺學徒，你要來嗎？」當時滿心想離開家裡的環境闖一闖的蔡楊吉師傅，得到了這個機會當然不輕易放棄，便離開新竹北上學習傳統木雕。

蔡楊吉師傅在阿萬師門下一直做到服兵役，服完兵役後他回到新竹。做過送報紙、組合鋼琴等工作，當時並沒想到可以回來做雕刻。讓他重拾雕刻、精進鑿花技術的機緣也相當巧合。一次休假到三峽老街玩，正巧遇上國寶級木雕師傅黃龜理大師，正在有「東方藝術殿堂」的三峽祖師廟裡開設課程講述構圖理論，他越聽越有興趣，覺得學海無涯，便辭去了工作，向黃大師學習更進一步的傳統木雕。蔡楊吉師傅也提到，雖然自己並未正式向黃大師拜師，但黃大師相當照顧他，介紹他許多工作。他就到處「跑場」，不同場會有不同派別的特色；他就像塊海綿，做中學、瘋狂地吸收來自不同流派的各式木雕技法。「我們學工藝的人就是活到老學到老，沒有『出師』這兩個字。」蔡楊吉師傅轉述黃龜理大師對他的諄諄教誨，不難想像這位大師的風骨與職人精神。

蔡楊吉師傅在三十歲時回到新竹成家，也成立了自己的木雕工作室，黃龜理大師親自賜名「添薪坊」。然而，剛回到新竹時因為不熟悉相關產業，很長一段時間沒有案子。直到修繕了新竹城隍廟後，才陸陸續續打開了在新竹傳統木雕界的知名度。

入大廟，看門道：傳統木雕知多少

廟宇裡的雕刻五花八門，該從哪裡觀察起呢？廟宇木雕並不完全是為了美觀，通常也牽涉到屋內結構，因此通常是由大木匠師傅決定木雕位置、取材。選材、取材都有其深厚的技術與文化，以柱子來說樹頭必須在下，樹尾朝上；以樑來說樹頭要放在龍邊、樹尾放在虎邊，因為運用自然材料興建的房屋會形成天然氣場，氣場順了，住在裡面才會平安。

大木匠決定施作位置後，便是小木匠發揮技術與創意的時刻，樑與樋底下的「員光」即是許多鑿花師傅一展長才的地方。有時候廟宇方也會以「對場」的方式發包案件，讓一組師傅處理龍邊、另一組師傅處理虎邊，頗有競技的意味，這時候兩邊的圖稿在雕刻或繪畫之前都要核對過，讓雙邊互相呼應、對仗工整。「以前的師傅顧面子，就算沒賺錢也要做好」，蔡楊吉師傅補充，許多量體較大的廟宇都常用這樣的發包方式，製作出來的作品也相當不俗。

傳統木雕界有一口訣是「鋪面顧邊、鏤空均勻、串接牢靠、內枝外葉」。（圖／翁子恒攝）

圖片上可見左方人物鞋子與右邊人物的衣帶連接在一塊兒，即是「串接牢靠」，用意在不破壞木頭結構。（圖／翁子恒攝）

可見許多松葉圖樣襯飾於畫面周圍，術語稱「內枝外葉」，及雕刻內部會設計枝幹來穩定大結構，表面則可雕刻精細的葉片追求美觀。（圖／翁子恒攝）

傳統木雕創作內容要準確切題，在木工術語要求「題文相符」，例如題目是「富貴」就該雕刻「牡丹」。除此之外，也因為需要兼顧建築物結構平衡，有「半結構、半裝飾」的要求。因此，可以說傳統木雕的鑿花師傅是在侷限相當多的情況下發揮創作長才。細細觀察蔡楊吉師傅的作品，會發現雖然傳統木雕需要注意的眉眉角角錯綜複雜，但木料在他的雕刻刀下總有無限可能。

(本文摘自 《IN新竹003期》)