星雲大師對佛教現代化的貢獻

體現在人間佛教的弘揚和實踐

本書是佛光山十八位法師及開山長老的訪談

記述近半世紀師徒「佛教靠我，捨我其誰」的故事

【精彩書摘】

教育，是興隆佛教的根本。如果佛教沒有教育，沒有辦學，今天的佛教很難提升。唯有重視教育，佛教才有前途，才有希望，眾生才有可度的因緣。正如前中國佛教協會會長趙樸初居士表示：「佛教當前最重要的三件事情︰第一是教育，第二也是教育，第三還是教育。」

我與他惺惺相惜，有志一同，因此我就響應他的號召，在目前大陸還沒有辦大學的情況下，我成立了數所書院，希望能對社會人心的淨化與安定有所幫助。

佛光山可以窮困、貧乏，但教育不能不辦。未來，佛光弟子不僅要全力護持五所大學和其他社會教育系統、文教機構，還要更全面的發展。所謂「十年樹木，百年樹人」，現在百年大業才剛剛開始發芽，要讓大學的基石更加穩固，讓百萬人興學的發心得以永續。

大學和其他教育系統本身也要爭氣，提升教學品質，落實品德教育，積極參與各項比賽，經常舉辦各種論壇活動等，走向國際。現在雖然面臨少子化以及人口老化問題，招生愈顯困難，學校的永續經營也受到考驗。然而世界總人口並沒有減少，反而不斷的增加，大學要廣開方便大門，向世界招生，才有活水源頭。

公益基金，在兩岸都成立

一九九八年，我推動三好運動—「做好事、說好話、存好心」，近年來更大力推動「三好實踐校園」，已經有近五百所學校透過閱讀︽人間福報︾學習三好，還有五十部雲水書車，把書籍送到偏鄉學校，讓偏鄉孩童也能享受閱讀的快樂。佛光山也要重視，未來「三好實踐校園」不只要在台灣發展，也應該推廣到中國大陸，使大陸各省各地，讓偏遠地區的貧困兒童，都能受到雲水書車、三好校園的影響，讓三好的觀念從小扎根。

對於真善美媒體貢獻獎、對全球華文文學獎的獎勵，也要繼續維護，因為唯有正派的、教育的媒體才能救社會；唯有重視人文，才能提升中華文化，所以我在兩岸都成立了公益基金，未來佛光弟子要繼續發心護持。

我一生沒有上過正式學校，沒拿過一張畢業證書，但不代表我沒有讀書，我重視自覺、自學的教育，如果我不讀書、不識字，不能想像自己今天會是什麼情形，我體會到教育對貧困兒童的重要，因此我提倡「好苗子計畫」，希望照顧這些貧困的孩子，讓他們的才能得以發揮。此外，雲水書車的推動已看出了成果，今後佛光山的徒眾不可以吝惜金錢，我們自己空無、貧乏沒有關係，但要把信施的淨財，用在培養貧苦的青年，促進教育的發展，佛教的慧命才能延續。

以出世思想，做入世事業

過去佛教給人的印象是山林的佛教、寺院的佛教、出家人的佛教、老人的佛教、經懺的佛教、消極的佛教、出世的佛教……；今後我們要從山林走向都市，從寺廟推動到家庭，從僧侶擴大到信眾，以出世的思想，做入世的事業，這是人間佛教的精神，也是佛陀的本懷。未來佛教的前途在哪裡？在我們的發心裡。佛教的前途在哪裡？在我們的人才裡。佛教的前途在哪裡？在我們團結裡；大家要有佛教靠我的精神，不要想我靠佛教，不要做一個吃教的僧侶。

二○一五年八月由覺培法師發起的「中華人間佛教聯合總會」，於三峽金光明寺成立，當天有佛光山、福智、靈鷲山、香光尼、靈巖山、佛陀教育基金會、中華居士會等團體，教界寺院住持及社會賢達、教授學者、文官武將等佛教徒，如吳伯雄、趙麗雲、王力行、辜懷箴等在家居士近五百人參與。

「中華人間佛教聯合總會」要有新的精神、新的風格，能適合社會家庭，以生活化、人間化，甚至本土化，為佛教帶來希望。佛光山的弟子不必去主導「中華人間佛教聯合總會」，但是要給予助緣。不論個人或團體，只要自私必定會走向毀滅，造福人間必定能永遠存在，我們幫助佛陀把人間佛教還給人間，因為人間佛教是普世的、是共有的，是真正平等的，是當初佛陀的本懷。

未來「中華人間佛教聯合總會」要多和大陸佛教界交流，相互學習交流，將來能夠共同為中華傳統的佛教盡一份心力。佛教的社會主義注重共享共有的思想，也能帶給大陸的人民幸福與安樂，佛教未來就有前途了。

（本文摘自 《星雲大師與佛光山弟子們》／天下文化出版）

【作者簡介】

星雲大師

江蘇江都人，曾參學金山、焦山、棲霞等禪淨律學諸大叢林。一九四九年春來台，一九五三年創宜蘭念佛會，奠定弘法事業的基礎。一九六七年創建佛光山，以人間佛教為宗風，致力推動佛教教育、文化、慈善、弘法事業。先後在世界各地創建近三百所道場，又創辦多所美術館、圖書館、出版社、書局、雲水醫院、佛教學院，暨興辦西來、佛光、南華、南天及光明大學等。一九七○年後，相繼成立「大慈育幼院」、「仁愛之家」，收容撫育孤苦無依之幼童、老人，及從事急難救濟等福利社會。一九七七年成立「佛光大藏經編修委員會」，編纂《佛光大藏經》、《佛光大辭典》。並出版《中國佛教經典寶藏精選白話版》，編著《佛光教科書》、《佛教叢書》、《百年佛緣》、《貧僧有話要說》等。二○一七年五月發表《星雲大師全集》，共三百六十五冊，收錄畢生著作。

大師弘揚人間佛教，以地球人自居，對於：同體與共生、平等與和平、環保與心保、幸福與安樂等理念多所發揚，於一九九一年成立「國際佛光會」，被推為總會會長，實踐「佛光普照三千界，法水長流五大洲」的理想。