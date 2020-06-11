星雲大師對佛教現代化的貢獻

體現在人間佛教的弘揚和實踐

本書是佛光山十八位法師及開山長老的訪談

記述近半世紀師徒「佛教靠我，捨我其誰」的故事

【精彩書摘】

未來佛光山要重視教育、文化、藝術、體育、音樂、學術、資訊的發展，擴大佛教人事的參與。注重本土化、國際化、公益化、藝文化等發展。佛光山未來努力方向為：

傳統與現代結合，僧眾與信眾共有；

行持與慧解並重，佛教與藝文合一。

『回憶開山，篳路藍縷，歷經多少艱難困苦，佛光山的弟子，要記住前人的辛勤耕耘，在道業、學業、事業上，要精進，要自覺、要反省，不要放逸，不可以傲慢，僧信四眾弟子都要能秉持「光榮歸於佛陀，成就歸於大眾，利益歸於常住，功德歸於檀那」，盡形壽，獻身命，無私、無我，饒益一切有情，為人間佛教的傳播盡心盡力。人間佛教必能傳燈萬方，光照大千。』二○一六年五月十五日，摘自《人間福報．專刊》。

(本文摘自 《星雲大師與佛光山弟子們》/天下文化)

【作者簡介】

星雲大師

江蘇江都人，曾參學金山、焦山、棲霞等禪淨律學諸大叢林。一九四九年春來台，一九五三年創宜蘭念佛會，奠定弘法事業的基礎。一九六七年創建佛光山，以人間佛教為宗風，致力推動佛教教育、文化、慈善、弘法事業。先後在世界各地創建近三百所道場，又創辦多所美術館、圖書館、出版社、書局、雲水醫院、佛教學院，暨興辦西來、佛光、南華、南天及光明大學等。一九七○年後，相繼成立「大慈育幼院」、「仁愛之家」，收容撫育孤苦無依之幼童、老人，及從事急難救濟等福利社會。一九七七年成立「佛光大藏經編修委員會」，編纂《佛光大藏經》、《佛光大辭典》。並出版《中國佛教經典寶藏精選白話版》，編著《佛光教科書》、《佛教叢書》、《百年佛緣》、《貧僧有話要說》等。二○一七年五月發表《星雲大師全集》，共三百六十五冊，收錄畢生著作。

大師弘揚人間佛教，以地球人自居，對於：同體與共生、平等與和平、環保與心保、幸福與安樂等理念多所發揚，於一九九一年成立「國際佛光會」，被推為總會會長，實踐「佛光普照三千界，法水長流五大洲」的理想。