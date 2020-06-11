從土裡長出的米，除了直接烹煮，也能製成米粉、清酒、米皂、麻粩。現代人減少白米的食用量，卻離不開白米親切又踏實的特性，白米製成的產品，本質不變，最適合送給親友，感謝他們無條件的陪伴。

閨蜜限定／老牌肥皂

在沒有化妝品的年代，洗米水是天然的保養品。現代人驚覺化學物質充斥於市面，開始從植物萃取所需的營養素，從米糠提煉出的油脂富有阿魏酸及維他命E，其實大自然已經能滿足生活所需。

60年老皂廠「延春」純淨米皂，特別選用苗栗通宵石虎米，為保育石虎而種，希望生態永續，雙手也能白泡泡幼米米。

台灣茶摳：苗栗縣公館鄉玉谷村玉谷115-1號03-7232977

台中六十五號純米吟釀（左）、台中茶摳純淨米皂（右）。（圖／出雲國台灣藏人誌、台灣茶摳）

敬！酒別重逢／純米吟釀

清酒的味道與產地風土息息相關，原料僅有水、米、酵母，卻能孕育出千變萬化的韻味。十幾年前霧峰農會成立酒莊，以益全香米結合埔里泉水，從精米、蒸米、製麴、製作酒母（培養酒精發酵的種菌）開始，釀造出台灣第一支在地清酒。

除了霧峰，在2018年，首位台灣藏人（日本酒釀酒師）陳韋仁，關注台日連結歷史，選用蓬萊米的始祖台中65號白米釀成純米吟釀，掀起一陣風潮。1929年，磯永吉、末永吉取日本岡山縣「神力」及島根縣「龜治」兩品種雜育出台中65號，蓬萊米得以普及台灣。陳韋仁遠赴日本，從取得米種、到酒造學習釀造，兢兢業業，今年更挑戰古老的生酛型製法，新釀造的台中65號，已經裝瓶！

在久別重逢的時候，提兩瓶清酒，一飲過往的汗滴禾下土，交換彼此的故事。

霧峰農會酒莊：台中市霧峰區中正路345號04-23399191

台中65號：詳情請洽粉專「出雲國台灣藏人誌」

東德成米粉（左）、老鍋米粉（右）。（圖／IN新竹提供、老鍋米粉提供）

永盛聖光牌米粉為百年老店，傳承至第四代曾銘耀、曾永鑫。（圖／IN新竹提供）

好媳婦首選！／新竹老字號米粉

新竹風勢強勁，尤其秋季吹起的九降風不帶水氣，適合風乾物產，造就新竹米粉、關西仙草、新埔柿餅和新竹烏魚子等美味，1960、70年代新竹米粉鼎盛時，有上百間工廠，如今剩永盛、山川、東德成、新華、老鍋、國際等十幾間老字號，繼續製作炊粉、純米米粉和調和米粉。純米米粉的製程繁複，需經過整顆米磨成漿、製成米粿、擠壓成條、蒸熟到切段、拆絲成型、日曬風乾等17道工序，光是泡米就要花上五個小時，整個製程至少16個小時，自然風乾約8小時，特別需要注意天候變化，「七分風乾、三分日曬」，保留16%左右的水分。

永盛聖光牌米粉為百年老店，傳承至第四代曾銘耀、曾永鑫，堅持製作不添加、無漂白的純米米粉。他們不惜成本，推動透明化的產銷履歷，契作台中秈197號，近年來研發糙米米粉，適合想要吃得健康，卻不習慣糙米口感的人，深受長輩喜愛，包裝也刻意保有傳統特色。永盛、老鍋都推出家庭號小包裝，希望能讓傳統的好滋味，成為現代人舌尖上的記憶。

送親友禮物，切忌高大上。煮一碗米粉，簡單撒些配料，熱騰騰的關心，盡在不言中，這是老派的浪漫。

東德成米粉：新竹市北區延平路一段317巷3弄47號03-5233530

永盛米粉：新竹市香山區中華路五段318號03-5398111

老鍋米粉：新竹市香山區西濱路六段569號03-5373075

新人宴客／婚禮囍米

台灣人以米食為主，傳統習俗在嬰兒滿月時送油飯、結婚送囍米，祝福對方能夠生生不息、不愁吃穿。傳統婚宴的流程逐漸簡化，最近在婚禮小物市場，卻興起一股送米的潮流，除了吉祥寓意，能符合男女老少賓客的需求，不用擔心口味不合而造成浪費。

農郁米舖成立近十年，自產自銷花蓮好米，以人工仔細篩選碎米，結合客家花布，推出將近兩百種包裝，而且保留客製化空間，按照客人的喜好調整細節。老闆娘親自設計，在地媽媽手工布縫，幾乎所有的包裝都可以再次利用，米吃完了，布袋還能裝筆電、化妝品、面紙盒等，兼具傳統寓意和環保時尚。

農郁米舖：花蓮市花蓮市和平路592號03-8310499

農郁米舖 禾米繫情-中款（左）、傳統麻粩（右）。（圖／IN新竹提供）

與神同行／傳統麻粩

麻粩是台灣傳統米菓，製作過程繁複，古時候只在節慶才會擺上供桌。先將米粉、芋頭蒸熟，搗揉、切片、油炸，待膨脹、風乾後，裹上一層白糖和麥芽糖，最後滾滿芝麻粒、花生粉或米香。

新竹市的泉興行，鄰近竹蓮寺，招牌寫著壽桃、紅龜、米龜等常見的糕粿類貢品，麻粩是隱藏版甜點，只在冬天出現，內裡蓬鬆、口感綿密，擺在精緻的小碟子上，不必等到節慶，敬天敬地敬兄弟，古早味最甘心。

泉興行：新竹市東區竹蓮街132號03-523-0062

溪州尚水米（左）、新竹好香米（右）。（圖／溪州尚水米、IN新竹提供）

掌生穀粒從2006年開始與各地小農合作。（圖／掌生穀粒提供）

好好吃飯／在地小農米

送給自己好好吃飯的時間，咀嚼，感受澱粉在口中變甜，暖黏的香氣，土地的根本。大部分的人，都不清楚吃下去的米，是由誰用什麼方式種出來的，感謝台灣各地的小農、青農，在農忙之餘願意分享耕種知識，我們可以關注友善、有機耕作的田間風光，可以嘗試台農71號、台南13號、桃園3號等不同的特性，感受日曬或烘乾的風味。

新竹好香米，屬於台農71號，主要種植於香山一帶，稻米產銷班的農友們試種出自己也喜歡的米，調整肥料、秧苗間距、碾米時機，希望可以降低成本、增加產量，跟更多人分享好米；彰化溪州尚水米，屬於台稉16號，吃濁水溪長大，耕作時不用農藥、不施化肥，希望復育生物多樣性，讓鳥類、青蛙、魚蝦、毛蟹、蝙蝠、螢火蟲都能回到田裡。

掌生穀粒從2006年開始與各地小農合作，推出「長期飯票」，每個月寄送不同種的小農米到你家，台東、宜蘭、新竹、花蓮、台中等地，舌尖上的輕旅行，就此展開，吃飯成為一件值得期待的事情。今天你想吃哪裡的米？

新竹市農會：新竹市香山區中山路598號03-5386143

溪州尚水米：彰化縣溪州鄉溪下路三段73號04-8801618

掌生穀粒：台北市信義區仁愛路四段518號02-27237511#50

(本文摘自 《IN新竹002期》)