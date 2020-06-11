被日媒譽為「千年一遇美女棋士」的圍棋女神黑嘉嘉，不只外型出眾，棋藝更是了得，穩坐台灣段位最高女棋士，也曾在女子世界賽中拿到亞軍，受到不少粉絲追捧。不過黑嘉嘉只讀到國中就停止升學，就有網友好奇「黑嘉嘉只有國中學歷，鄉民還是可以嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，眾人一面倒認為並不能用學歷隨意評斷一個人的價值。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，「黑嘉嘉有個不為人知的小秘密，就是她念到國中畢業就沒繼續升學，這年頭就連大部分越南新娘都不只國中畢業了，肥宅們還是可以嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一面倒直指黑嘉嘉從國中就走上職業棋士之路，聰明才智絕對不亞於國立碩博士，「職業圍棋七段，腦袋屌打一堆台清交成政」、「國中畢業有這等氣質，海放一堆念到大學甚至研究所的」、「她能當上職業棋士跟高段位，頭腦一定不差」、「世界級的圍棋實力，要念書也比很多人行吧」、「都職業棋士了，誰還在跟你比學歷，學歷是不上不下的人才在比的」。