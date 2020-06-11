親切大喊著日文「おかえり(OKAERI)你回來了！」的型男們，創造了一間如同回到家般的居酒屋，瞬間在踏入時就十足療癒的氛圍，小鮮肉像是自己的親朋好友般，無拘束地就坐在旁邊話家常的問候和點菜，讓人自在地在他們所收藏的公仔、玩具、電動、遊戲機、桌遊和紀念小物等琳瑯滿目裡，賓主盡歡。
如此一展大男孩赤子之心的「你回來了型男食堂」，更熱情地以帥氣卡通角色現身在漫畫菜單設計上，一個個年輕有朝氣的型男合伙人們，因為夢想一致共創了這座有意思的日式居酒屋，在開業前更前往日本考察，而提供一系列連日本人都讚揚是很道地的日式料理外，還有創意研發的新式mix餐點，佐以一應俱全的High Ball、生啤、清酒和沙瓦等，完全是滿足大家喝得盡興、吃得開心的歡樂屋。
(警語: 飲酒過量，有害身心)
景點資訊
你回來了型男食堂
地址：台北市中山區民權東路二段71巷12號
電話：02-2599-5168
@okaeri4
營業：17:30∼24:00
價位：用餐酌收10%服務費、開瓶費500元(可抵酒水)、禁帶外食
文章來源：《行遍天下 333期》
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