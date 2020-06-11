陳添順／鴻梅文化藝術基金會創辦人

退休以前擔任過四零四科技的CEO以及集團經營會（GEB）5位成員之一。退休後回到故鄉新竹，成立基金會推動文化藝術，創立或者書店、或者工藝櫥窗等。

陳添順／鴻梅文化藝術基金會創辦人（圖／翁子恒攝）

林智堅／新竹市市長

新竹市人，曾任新竹市議員。39歲之齡為該屆最年輕的縣市長。2018年競選連任新竹市長成功，成為新竹市升格以來，第一位連任的民進黨籍市長。

林智堅／新竹市市長（圖／翁子恒攝）

香山記憶

產業的多樣性

陳添順（以下簡稱Ben）：我在香山長大，當時香山跟現在不一樣，是十足的鄉下，到新竹要搭客運或者摩托車，很遙遠。 然後，市長家除了務農也有漁業（蚵寮）；我們家則是在牛埔東路，是農家，但那裡有山有田也有海：我們經常去海裡挖文蛤，另外還有一種公代（市長：我最近去哪邊的海產店還有吃到。）要用耙子挖，挖回家補充蛋白質。當時香山工業區有很多產業，然後也是「客廳即工廠」的時代。在寒暑假，我們都會去打工，例如去東方窯業、美爽爽，或者紙廠。不缺工作，只要努力就有錢賺，雖然不是科學園區，但是很蓬勃。

所有對土地的愛，從此開始

市長：我跟Ben的生活區域相同，每到收割季節，三合院前面趴七仔（曬稻穀）。家裡都會養雞鴨狗楊。前面有荔枝樹，後面有龍眼。盛產的時候就是小朋友自己用竹子切開做成的工具來夾荔枝跟龍眼，夾住樹枝轉一下，就會掉下來。我們家離海非常近，等於是在海邊長大，從來不會畏懼海與水。我自己越離開香山，越想要回去親近土地，就是源自這段體驗。

小時候是跟爺爺長大。有個深刻的記憶：一到秋天，爺爺就會買紅蟳，早上我們要一起數紅蟳，看有沒有跑掉；最常料理「紅蟳燉高麗蔘」當時鄉下比較好取得，不知道那是昂貴的食材。另外還有很多回憶，例如控窯。後來成家之後，都希望帶小孩子去體驗，但很多已經無法找到了。例如螃蟹的數量來來去去，堂兄弟就可以玩一整個下午。

我是七○年代出生，當時大家都是一個皮箱跑遍全球。我的父親也是這樣，做個小生意，當時附近有東方窯業（我媽媽在那裡工作），做磁磚。我們在家裡三合院都會做那種一個一個磁磚用樹脂黏起來的排粒仔（馬賽克磁磚）。簡單說，跟Ben一樣，我們小時候重要的回憶就是農田、海洋，還有蓬勃的產業。

以此延伸出來的期待

讓年輕人留在／回到家鄉

Ben：當時是鄉下人，很崇景新竹。跟現在不同。現在回頭看，很想念當時的夾龍眼、控窯；另外一方面也很想念當時工業很多元，只要有一技之長，就可以在當地找到工作，可以在家鄉有自己的工作與生活。回頭來看，這是我珍惜的地方。因為許多問題，大同窯業、美爽爽，各種大小企業都消失了。很可惜。多元化的產業，可能是多元年輕人得以回到地方的關鍵。

貼近自然的香山發展

市長：中小企業的轉型的確是重要的關鍵，我爸爸的小工廠也是地方小企業，在八六年金融風暴也關掉。但同個時間，科學園區開始啟動，許多專業人士找到發展機會。目前不只希望既有的科學園區，也希望找到全球來發展的可能性，所以有「香山精密園區」的計畫。

回到原來的主題，很多人看到的是香山的沒落，但我看到的是機會：高污染產業逐漸離開，我們才有機會重新看到、認識自己的環境；重新打早自己的新家鄉。我有一個「田園城市」的願景，想在香山打造低密度的聚落型發展，有些新竹人（或許是退休或許有小孩）想要田野生活，這時候香山就很適合，新竹大部分人都住在東區跟北區，生活空間可以疏散到香山。

我覺得我的兒時經驗、與自然的親切關係啟發我很多建設的想法，例如現在做南寮漁港的建設，我們本來就是海洋之子，在建設就應該親近海洋，不應該總是擋掉。安全著眼的話，應該教育小孩如何看漲潮退潮，而不是切斷。香山可以是一個「新竹花園」。當市民很疲累時，需要一個優質可親近自然的環境，就可以想到香山。一個以生態為優先。不是絢麗誇張、打卡一次就結束的地方是會一來再來，很棒、可以喘息的地方。

科技與人文

兩種知識模式的相互支援 科技出身，為何對文化藝術如此有興趣？

Ben：在鄉下長大的好處是，興趣非常多元，只要功課照顧好，沒有一定要走怎麼樣的路。一直都愛文化、藝術，特別是音樂，後來所學的電子搭上了時代浪潮，幸運獲得一些成功。但後來發現身邊科技人在成長過程中美學等興趣沒有被培養（相對於建築等訓練），因此，科技人的生活都相對單調，習慣解題，不懂得「適應」。很多科技業高階主管，壓力如果沒有處理好，就只會採取劇烈手段；如果他們生命中有藝術，或許就可以有不同的結果。這大概是科技世界缺乏的部分。

值得驕傲的文化歷史

市長：這是一個發展很早的城市，其實文風鼎盛。因為科學園區的發展，整體印象強調科技，「文風」被壓下來，我覺得很可惜。以前蔡仁堅市長有很多文化建設，有些改善，他離開之後這些東西又不見了。這裡又變成科學園區最重要，連清大交大也加深這種印象。我要讓新竹人重新以文化感到驕傲。我們這座城市發展超過三百年，很多事情值得驕傲；但偉大的城市不只在於建設，需要重新活化古蹟。例如現在這個建築，例如新竹美術館，又例如新竹水道，這些都是建築很棒，但是要用很棒的經營策展，讓他的文化面真正呈現出來的重點。園區有個很好的產業聚落，所以如何將科技加上人文，形塑城市品牌，讓新竹人感到驕傲，這是現在的重點。

總結：兩位希望帶給市民什麼？

新竹市的驕傲

市長：我希望大家生活在這裡覺得驕傲，這是新竹人應該感受到的。一、跟Ben一樣，我們在推動「美感教育」與「閱讀」：讓小孩提早接觸美感，不是從學校教育，而是在例如工藝櫥窗這樣的場所就可以接觸到，書店也是。希望更多獨立書店來新竹。二、相對應需要基礎建設：建立散步城市、ubike、輕軌等等，以此可以慢速瀏覽城市。三、我們要用獨特文化吸引更多人，所以如何展現新竹人的特有的人情味。這裡地方小，人與人的脈絡很緊密，人情味很濃，如何把這件事傳遞給外來者？是我們的重點，這件事不只是針對台灣來新竹，也包含國際其他城市來新竹。

以工藝出發、年輕中產階級的感染力

Ben：市長要照顧很多人，我們作為基金會，也是社會企業，我們選擇自己服務的TA然後啟動之後，讓企業自給自足。所以我們不是全客群，我們的TA是青年跟中產，我們認為社會發展的問題在於M型發展，如果有扎實的中產階級，那樣向上，老吾老、向下，幼吾幼，發揮影響力，中產階級不是在說年收入，包含他的職業、教育程度，都是中產階級的定義。工藝是我們實驗過後覺得最好的切入點，工藝有實用面、有體驗面，以用五感去品嚐。藉由工藝的美感教育以及閱讀，這些人不只是顧及自己的安身立命，他們會發揮他們的創意，能讓他們覺得認同，這個城市就會越來越有活力，然後把科學園區，清交人帶進來。也讓外國人覺得新竹市是一個值得停留的城市。

(本文摘自 《IN新竹003期》)