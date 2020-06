陳宥達

《戲棚下》炸雞炸物冷飲專賣店老闆。化學系要畢業後,決定繼承爸爸的手藝,學習他的拿手料理:炸雞,並開設此家飲食店。

位於中央路老建築物裡的《戲棚下》炸雞炸物冷飲專賣店;因爲父親長年在日本當大廚,因此陳老闆的炸雞有唐揚雞的底子,加上台式辣椒與蒜頭翻炒過的外貌,它既是可以走在路上享用的小吃,也是可以上得了檯面的桌菜。除此之外,店家也提供搭配的冷飲,精選的茶底加上炒糖與冬瓜糖的組合。看似單純的小吃店,但老闆的獨有經營方式,創造店員與顧客互動;因此,我們將以兩張圖表,一窺陳老闆的創業小秘訣與經歷路途。

商業模式

/創意核心:店家作為一種IP《2019 霸王別姬》

內容:故事化的商品。常態招牌是「霸王」(鹹酥雞)與「別姬」炸雞翅的套餐;偶有限定演出,像「鐵扇公主」即是炸蔬菜組合。

精神:《戲棚下》。是指「戲棚下站久了就是你的」。並以每年上映不同電影的形式作為主題,以此開發各種商品,持續發生話題。

互動:創新點餐方式。客製化台灣特色飲料,原商品+「戲水」,可自行組合或詢問店員的建議,趣味的互動拉近顧客距離。

經營:老屋裡的飲食店。如何活化老屋空間外,如何長久經營才是關鍵。讓親民的小吃不只是買了帶走,也可以舒服內用的炸雞小店,透過不斷更新的戲碼,持續演下去!

/創業歷程

01 自我探索:化學系畢業後,因為不想從事相關行業,還曾去過中國學咖啡技術和駐唱。

02 手藝傳承:繼承常年在日本做大廚的爸爸最拿手的唐揚炸雞,並搭配冷飲,在家鄉新竹市創業。

03 定位定義:以「戲棚下」為創意核心,並開始尋找適合的店面。

tips:資金與經營

開店不可能只靠自己的力量!因此找股東的時候,如果可以尋覓有各種才華能力又有一點資金的朋友,那店內的設計、拍攝等就可以依靠這些眾親友的幫忙,而省下不少成本,大家也樂意參與。

04 巧遇老屋:找到並承租認同理念的老屋。開始「趕鴨子上架」的創業之路。

tips:新竹創業助力

新竹市最近有許多年輕團隊進駐,像是東門市場的活化與再生就很令人印象深刻,帶來許多新的風潮與年輕的氣息,都會讓孤單的創業路途有更多夥伴。還有使用老屋,即可申請「新竹市老屋活化經營及保存再生補助計畫」,幫助小店經營。

05 雙手萬能:自行設計與找工班,但工程漫長,經濟、心理承受著壓力,晚了四個月才開業。

tips:如果再來一次

陳老闆說:「專業的事情,就一定要讓專業的人來做!」像是漫長的裝潢期,如果當初狠下心請設計師完工,就不必勞心勞力(又沒有比較便宜)的面對開店初期的龐大壓力。

06 穩定經營:快一年了,雖偶生意清淡但還能增加人手,也有熟客了。平日以外帶為主,假日則多是親子家庭,過路客反而少。

行銷經營key point:點子無所不在!

不要小看日常與員工、朋友、客人之間的互動,即使當下是「垃圾話」,但把大家聊天的內容記錄下來,都有機會成為下一檔戲碼的創意。

互動與理解非常重要

老闆表示,像是創新的點飲料方式雖然會讓員工比較勞累,但更多的互動能建立與主顧的交情。所以讓員工理解這互動的價值,相信這是經營店家重要的一環!

當你真心渴望某件事時,全宇宙都會聯合起來幫助你

如果你沒有富爸爸,你在電梯裡的口才也不夠好,但是你希望你開發的心愛產品能夠正式生產、鋪到通路。現代,有個因為網路出現,而前所未有的平台就是「募資網站」。把你的構想放上去,很多人很可能就願意花錢為你的構想買單。要如何操作這件事情、獲得你產品的啟動資金?這件事情有幾本書值得參考:

1.信賴經濟時代:群眾募資達人教你如何打造成功眾籌

The Crowdsourceress: Get Smart, Get Funded, and Kickstart Your Next Big Idea悅知文化,2017-10-20

無論從理論角度或者從實務角度,這本都是講群眾募資最好的一本書,作者自己在國外有豐富的操作實務,文筆又明白清楚,每個步驟應該要思考的事情,作者都做了很好的提示。IN新竹小編衷心認為,想做、或者正在做募資的朋友們,真的應該跟著這本書按圖索驥、按表操課;就算沒做募資,也是認識當代行銷趨勢的好書。

2.FlyingV我挺,你做得到!群眾募資,30個成功個案的15個關鍵祕訣

經濟日報,2014-04-30

雖然上本書這麼完整,但無論如何,在台灣操作募資還是需要了解一些台灣的特殊屬性。FlyingV是台灣最重要的募資網站之一,但在某個特殊的時間點之後,其聲勢、定位與募資金額都被嘖嘖超越。但無論是現在還是過去,FlyingV都在台灣募資圈佔有重要位置。所以,該網站的成功案例當然也值得參考。有些人喜歡理論式思考,有些人比較能從實際案例中激發靈感,如果你是後者,當然不能錯過這本收集FlyingV超成功案例的小書。

3.群眾募資第一本實戰寶典:完全剖析募資流程22個關鍵步驟

Crowd Funding: How to Raise Money and Make Money in the Crowd

商周出版,2014-10-04

這本是台灣少數完整介紹群眾募資的一本有趣的書。他的有趣但同時可能的缺點是:作者是歐洲背景。所以書中的例子,我們比較陌生。再加上原始出版時間比較早(2014),所以實用性相對沒那麼好,但是台灣尚未有的(未來可能有的)許多論點與經驗,例如:股權式募資架構,還是值得讀者參考。

4.請求的力量

The Art of Asking:How I Learned to Stop Worrying and Let People Help

天下文化,2015-11-30

這本書不是任何一個操作手冊,也不是「典型」的募資書籍。他是嘖嘖募資網站專案經理「大丁」在演講的時候,經常推薦給大家閱讀的一本書。或許因為他發現募資時候,技術問題都好克服,經常難以克服的是,大家不了解,跟所有人要求幫忙不應該是羞恥的事情,甚至應該覺得驕傲。如果能夠這樣認為,其實各種行銷方式、網路技術都是枝微末節的「瑣事」了。順帶一提,這本書是著名小說家尼爾・蓋曼的太太所著,極為好看。

5.其實募資平台的專案經理就是最好的一本書

雖然已經有這幾本很棒的書,可以引領你進入群眾募資的世界。但IN新竹小編其實也有實際募資經驗,然後成果也還不錯。我們自己認為,閱讀幫助很大,但是初步閱讀之後(或者閱讀之前),打個電話或者寫email給募資網站,跟他們專案經理聊聊天,有可能可以獲得更立即的啟發或幫助喔。

(本文摘自 《IN新竹003期》)