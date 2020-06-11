台灣數位政委唐鳳在新冠肺炎期間表現優異，揚名海內外，還被日媒封為「天才IT大臣」。不過日前有網友發現，唐鳳在2017年的財產申報中，有2筆共1036萬餘元的房屋貸款債務，讓她驚呼「唐鳳比想像中平凡」。不料，貼文一出隨即釣出唐鳳本人做出回應，背後原因讓眾人肅然起敬。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，根據2017年的《廉政專刊》資訊顯示，唐鳳在民國96年所取得的房屋，10年過去竟然還有1036萬元的債務餘額，讓她不禁感嘆，「之前以為唐鳳是天才暴發戶，最近看到她通告很多，感覺也是賺勞力錢，比想像中平凡，原來是有房貸要扛…」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，不料貼文果真釣出唐鳳本人親自解答，「就是入閣後重新抵押房子，貸款拚外交。林全老師當時和我談出『自費公假』模式，因為院本部沒有出國經費，所以我2016年至2018年初，所有的國際會議都是自費參加。在此也特別感謝Joseph（外交部吳部長）上任後，支援後續的國組相關差旅費（印象中是從教廷UNSDSN開始），2016年底在OGP應該是首例，這在院本部也是新的嘗試，當時沒有人知道數位外交是否能有效益，#TaiwanCanHelp也才剛提出，所以主計同仁較為謹慎是有道理的，先期成本我自己吸收也沒什麼，所謂Intrapreneurship（組織內創業）就是這樣。現在和外交部（包括各駐處和無任所大使們）已順利合作，前面推文只是說明組織內創業初期的實際情況。」

不少網友也爭相朝聖，紛紛留言回應「朝聖推，要自費也太辛苦」、「感謝唐鳳服務國家」、「自費出國太扯了，國家不能這樣拗公務員啦」、「出國經費國家應該幫忙才是，畢竟是替國家做事」、「我的天啊根本做佛心的」。