iPhone手機發表時，總是能引發熱潮，吸引蘋果迷徹夜排隊，就是為了先睹為快，還有人則是將iPhone當作收藏品。越南一名網友日前在推特，上傳一段名為「越南人用舊iPhone當牆」的影片，只見一戶人家的外牆上，貼了滿滿的iPhone手機，奢華的居家裝飾讓13萬人看呆。
綜合越媒報導，34歲Nguyen Minh Hien來自湄公河三角洲永隆省(Vinh Long)，日前提供手機當牆的想法給53歲的叔叔Nguyễn Minh Tấn，叔叔認為非常有趣，遂在市場上購買回收的舊iPhone手機，機型大部分為6、7及7Plus，並雇了一名石匠，將手機嵌入牆壁與圍欄，總共花了10718美元(約新台幣31萬元)。
而牆面上一共用了2000多支手機，屋主Tấn提到，這一道圍欄長約20公尺、高約1.2公尺，前幾個月前才完成，「我很高興設計出另類的房子，每個人都會停下腳步拍照留念」。而越南人很愛設計特殊房子，2018年在南部富國島（Phu Quoc），還有屋主用400台舊電視機做裝飾，當時也在網路上造成轟動。
文章來源：e.vnexpress
文章來源：thanhnien.vn
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