白米供需關乎市場，編輯部實際突擊新竹市中央商場附近：你家裡有幾個人要吃飯？哪裡買的米最經濟實惠又健康？誰最喜歡什麼配料？每個人家裡那一碗飯，都暗藏飲食文化、生活習慣、家務分工的小線索，編輯部只希望大家每天心情好、胃口佳，多吃一點飯。

01.80歲趙媽媽「有青菜，就可以下飯。」

Q：家裡是誰煮飯？我。 Q：一週平均會煮幾餐？幾乎每天晚上都會煮。 Q：家中習慣吃什麼米？從哪裡購得？延平路上的米店，忘記名字了，應該是在花蓮種的米。 Q：平均一餐大約煮幾杯的米？一碗。 Q：剩下的白飯，會如何處理？煮成稀飯。 Q：覺得配什麼最下飯？青菜、魚類就很下飯啊。

02.70歲許大姐「還是習慣在米店買米。」

Q：家裡是誰煮飯？我。 Q：一週平均會煮幾餐呢？幾乎天天煮。 Q：家中習慣吃什麼米？從哪裡購得？東大橋下的米店，吃東池米。 Q：平均一餐大約煮幾人份/幾杯的米？三杯。 Q：剩下的白飯，會如何處理？隔天中午吃。 Q：覺得配什麼最下飯？我希歡配青菜、滷肉，要說下飯的話應該是醃蘿蔔、豆腐乳。

03.71歲譚阿姨「花蓮、台東、苗栗種的米我都吃過。」

Q：家裡是誰煮飯？移工。 Q：一週平均會煮幾餐？大約六餐。 Q：家中習慣吃什麼米？從哪裡購得？有機米，白米、糙米、五穀米都吃，會去柑仔店有機超市（科園店）買。從花蓮、台東、苗栗種的米都吃過，不一定。 Q：平均一餐大約煮幾杯的米？兩杯或三杯。 Q：剩下的白飯，會如何處理？留著下一餐吃，偶爾會炒飯。 Q：覺得配什麼最下飯？口味重一點的都下飯，紅燒肉、酸菜，肉絲炒什麼都下飯。

04.呂大哥、陳小姐「自己種的蔬菜最下飯！」

Q：家裡是誰煮飯？都會煮。 Q：一週平均會煮幾餐呢？每天午餐、晚餐都自己煮。 Q：家中習慣吃什麼米？從哪裡購得？自己種的米，兩年前開始在九甲埔務農，自然農法，種過台農71號、台南11號、台南16號、越光米、高雄147號，還在找最適合我們家那塊地的米，適地適種，農友也會交流彼此種的米。自己日曬米，比較Q。 Q：平均一餐大約煮幾杯的米？兩杯。 Q：剩下的白飯，會如何處理？大部分餵雞。 Q：覺得配什麼最下飯？自己種的蔬菜，萵苣、妹仔菜等等，我自己有在做豆漿，連黃豆都想自己種。

05.60歲蔣小姐「吃素的人，可以拿橄欖油、亞麻油拌飯。」

Q：家裡是誰煮飯？我。 Q：一週平均會煮幾餐呢？每天煮。Q：家中習慣吃什麼米？從哪裡購得？全聯、頂好買的小包米。 Q：平均一餐大約煮幾人份/幾杯的米？煮三杯米，吃兩餐。 Q：剩下的白飯，會如何處理？剩下的放冰箱，再蒸熱吃，會看狀況決定要放多少水。 Q：覺得配什麼最下飯？胃口好吃什麼都好，我吃素，會拿橄欖油、亞麻油拌飯。

06.許大哥、謝大哥「我們認識十年囉，以前都在種米。」

許大哥（78歲）

Q：家裡是誰煮飯？老婆。 Q：一週平均會煮幾餐呢？早晚都會煮，不過不一定天天煮。 Q：家中習慣吃什麼米？從哪裡購得？蓬萊米，竹北的米行，中正西路那裡。 Q：平均一餐大約煮幾人份/幾杯的米？兩杯。 Q：剩下的白飯，會如何處理？很少會剩，廚餘回收。 Q：覺得配什麼最下飯？青菜、罐頭，家裡都會準備各樣的罐頭。

謝大哥（72歲）

Q：家裡是誰煮飯？媳婦。 Q：一週平均會煮幾餐呢？幾乎天天煮早晚餐。 Q：家中習慣吃什麼米？從哪裡購得？蓬萊米，從以前到現在都吃自己種的米，台南11號或12號，家裡的田在海埔新生地。 Q：平均一餐大約煮幾人份/幾杯的米？兩杯。 Q：剩下的白飯，會如何處理？沒有剩，第二餐吃。家裡的稀飯都是生米煮成，很少用剩飯。 Q：覺得配什麼最下飯？青菜、魚肉。

07.73歲麥阿婆「自己醃的鹹瓜最下飯。」

Q：家裡是誰煮飯？媳婦。 Q：一週平均會煮幾餐？每天都煮。 Q：家中習慣吃什麼米？從哪裡購得？白米，也會煮黑米，不過我不喜歡黑米。牛埔的雜貨店買台中的好米。 Q：平均一餐大約煮幾人份/幾杯的米？一碗鳳梨罐頭，六個人吃。 Q：剩下的白飯，會如何處理？留著下一餐吃，我今天早上就煮稀飯，配雞肉、地瓜和一片自己醃的鹹瓜。 Q：覺得配什麼最下飯？我自己醃的鹹瓜！以前我婆婆都配醃蘿蔔，可以活到八九十歲，現在小孩都吃速食，不健康。

08.56歲許小姐「自己煮的海鮮粥，料多又新鮮。」

Q：家裡是誰煮飯？我。 Q：一週平均會煮幾餐呢？三到四餐。 Q：家中習慣吃什麼米？從哪裡購得？超市，或是會長（呂大哥）的日曬米。 Q：平均一餐大約煮幾人份/幾杯的米？一杯米，兩個人吃。 Q：剩下的白飯，會如何處理？收集起來，煮海鮮粥，自己煮，料多又新鮮。 Q：覺得配什麼最下飯？絞肉、香菜、重口味的最下飯，滷肉、麻婆豆腐、三杯雞⋯⋯

09.85歲楊阿嬤「以前吃飯喜歡配醃菜，現在咬不動囉。」

Q：家裡是誰煮飯？移工，兒子孝順，請人幫忙。 Q：一週平均會煮幾餐呢？天天都煮。 Q：家中習慣吃什麼米？從哪裡購得？有時候別人送，有時候大潤發買，不一定，都吃白米。 Q：平均一餐大約煮幾人份/幾杯的米？

三杯米。 Q：剩下的白飯，會如何處理？隔餐再吃，不會浪費。 Q：覺得配什麼最下飯？青菜、魚，以前喜歡配醃菜，現在咬不動囉，簡單就好。

(本文摘自 《IN新竹002期》)