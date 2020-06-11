每個地方的產業重心都可能隨著時代、

環境而改變，

日治時期新竹市的商業中心轉移到東門後，

也影響了周邊商業的發展，

然而東門市場在這百年間

曾經極為繁榮，

但又為什麼逐漸沒落？

讓我們一起深入了解

東門市場百年來的興衰起落。

在《IN新竹》第一期曾經介紹過，新竹市街的商業發展始於北門大街與長和宮。日治後期，商業中心才逐漸移轉至東區。即使到現在，東區依然有新竹最熱鬧的商圈。而在中心從北門轉移到東門的過程中，「東門市場」扮演了極為重要的角色。

日治時期，初建大規模新竹市場

清代在長和宮廟口便有戶外市集出現，但對日本政府而言，卻有衛生和管理上的疑慮，便委託私人建設市場。明治三十三年（一九○○年），由日本人渡嘉唯良邀十人共同集資，在東門附近所設立的市場，是新竹第一座市場，也是東門市場的第一代。

經過十年，第一代東門市場，因規模狹小且原有建築早已不堪，政府便決定在舊市場南方興建一佔地約六百坪，樓高二層的新市場。明治四十四年（一九一一年）七月，第二代東門市場完工，據說這是當時全島規模最大的市場。也因建設市場的政績斐然，總督府和新竹各級政府都將東門市場當作政績宣傳，發行不少明信片，也讓市場聲名遠播。那時的東門市場主要供應居住於東門地區的日本人消費為主，但也附設了一棟飲食店部，專門提供給台灣人。

日治時期，東門市場據說是當時全島規模最大的市場。（圖／國家圖書館、國立台灣圖書館授權）

第二代東門市場的設置對周邊街區的商業發展，有領導作用，構成了一個以東門市場為中心的商圈，大致包括東前街、中央路、大同路東寧宮以北、中正路及東門街東寧街以西的地區。東門商圈與新竹城其他地區相比，多為高級商店，像是和洋雜貨、家具、鐘錶和自行車都會在這出現。不得不提的是新竹第一間百貨公司「新州屋」，就開在市場主要入口東前街上。原先在東門市場內開小洋品店的戴吳獅先生，在經營有成下，於昭和十二年（一九三四年）遷入東前街的四層樓店舖。從這可以看到，東門市場的設置與人潮，對附近街區有一定的帶動效果。

除了東門市場加持外，大正九年（一九二○年）的改正計畫，影響新竹市的空間甚鉅。重要的行政機關以及官舍遷到東門外頭，行政區的建立連帶使許多店舖在東門周遭聚集營業。此外，市場成為地方政府經營的社會性事業設施之一，並於隔年交由新竹街管理，而成為新竹街公設市場。大正十二年（一九二三年）頒布了《消費市場規則》，市場又易名為為新竹街消費市場，昭和五年（一九三○年）又易名為新竹市東門消費市場。可惜原有的日本市場建築在二戰期間，被美軍的戰機轟炸而燒毀。

明治44年（1911）8月9日《台灣日日新報》報導新竹市場（東門市場）。（圖／國家圖書館、國立台灣圖書館授權）

民國年間，再建現代化東門市場

戰後，日治東門市場原有的磚牆木造結構早已不堪使用，市公所決心要新築市場，並於民國六十六年（一九七七年）完工。這時的東門市場可是全台灣最現代化的市場，除了是全台第一座鋼筋混凝土式的集合市場外，也是全新竹第一座擁有手扶梯的市場。地下一樓、一樓以販賣蔬菜水果、生鮮屠宰，以及生活雜貨為主，二樓則有許多西服、旗袍等高價位服飾店，還有古董藝品展售市集，三樓則販賣高級舶來品，甚至有各式音樂、舞蹈教室和畫室。那時到新潮的東門市場走走，可是新竹人的流行指標，不亞於現在的巨城。

隨著都市發展，東門地區可是越發熱鬧，商家擴散至好幾條街道，我們可以注意到，一些街道所販賣的商品有些許改變。特別是東前街，戰後成為一條服飾及金飾店聚集的街道，取代了北門商圈原本蓬勃的金銀首飾業。有趣的是，與東門市場平行的大同路，新開了不少販賣玩具和南北雜貨的店家。新竹州廳至火車站的中正路上，多了不少麵包店、鞋店、燈飾和餐飲店，這可能與台灣人生活日漸西化有關。東門街則以販賣電器、五金及廚具等家庭所需用品為主。整體來說，東門市場供應了都市居民的生活所需，這與北門或南門商圈不大相同。

再次活絡的東門市場。（圖／開門工作室、翁子恒提供）

消費習慣改變，市場從沒落到再生

然而，重建不到五十年，當年很現代化的東門市場，與台灣其他老市場面臨了同樣的挑戰。新型態購物方式的崛起，像超商、賣場，甚至網購都讓這些老市場無力招架。即使是位於新竹市黃金地段的東門市場，四十多年前的老建物格局早已無法滿足多數商家或消費者的需求。原本五百多個攤位，只剩下一些仍在堅持的老店面，二、三樓更是人去樓空。只有老客人還會來此，眷戀熟悉的消費模式。

近年，台灣各地舊市場改建或活化的議題有不少討論，新竹的市場活化指標便是東門市場。新竹市政府與在地大學合作，將東門市場三樓轉型為青年創業基地，除了提供給年輕人創業空間之外，也希望青年的創意和活力，能與老市場激盪出新火花。走了超過百年路程的東門市場，也許能再次擔綱領頭羊的角色，帶動週遭老街區產業的再興。

(本文摘自 《IN新竹002期》)