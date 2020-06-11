台灣零食口味、品牌多樣，儘管進口來的零食總是能吸引消費者關注，不過台灣仍有不少本土的經典零食，在台灣民眾心中佔有一席之地。日前有一名網友提到，可樂果近幾年研發出不少新口味，評價正反兩極，好奇可樂果是否仍受民眾喜愛，引發網友熱烈討論。

一名網友在ptt提到，可樂果與七七乳加巧克力一樣，近幾年不斷推出新口味，例如最新的黑礦岩、蔥油餅、燒番麥等各式創新口味，希望藉此拓展新客群，儘管評價正反不一，但往往推出後，都會引發消費者討論，好奇詢問「可樂果年代跟乖乖、蝦味先是同輩份的，可樂果在台灣零食界的地位高嗎？」。

不少人表示「從小吃到大，能不高嗎？」、「感覺口碑上，跟蚵仔煎應該是同級的」、「二、三十年前就存在的零食，地位不高的都已經下市買不到了，泡麵如是」、「它的量真的是業界良心」、「可樂果地位比乖乖、蝦味先高多了好嗎？」、「可樂果原味、鹽味超讚，從小吃到大」，多數人認為「可樂果、蝦味先及乖乖」是零食界的3大經典。