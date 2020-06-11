文森·梵谷(Vincent van Gogh)是荷蘭後印象派畫家，儘管一生畫作並未被看重，但卻深深影響20世紀藝術界，近日他與保羅·高更 (Paul Gauguin)的書信即將被拍賣，而信件上的內容也因此曝光，提及埃米爾·貝爾納（Emile Bernard）三人情誼，還有兩人同遊法國妓院的經歷。

根據《CNN》報導，梵谷與高更往來的書信，下周將於巴黎進行拍賣，預計售價為18萬至25萬歐元，信中還提到畫家埃米爾•貝納爾（Emile Bernard），信件在1888年11月撰寫，由梵谷與高更兩人親筆手寫，總共長達4頁，在此之前，梵谷創作出《向日葵》（Sunflowers）、《阿爾勒的臥室》（Bedroom in Arles）等系列作品。

此信件在阿爾勒撰寫，當時梵谷就居住在此，而高更也剛加入梵谷位於南法的畫室，信件的開頭提到，梵谷描述對高更初次見面的印象，形容他是「未經汙染且充滿野性的生物」、「對於高更而言，血與性更勝野心」，更提到「我們在妓院裡，經歷了一些短途旅行，我們很有可能經常去那裡工作」。

梵谷更寫下「目前高更正在創作，我曾經繪過的《夜間咖啡館》，但畫中人物則是取材於妓院，它將成為一件美麗的作品」，不僅如此，信中還探討他有意創立藝術家協會的想法，其中也有與貝納爾討論相關的繪畫研究，而高更則在第3、4頁中寫到「別聽文森的話，正如你所知道的，他很容易佩服和縱容自己」。

梵谷一生經常流連於妓院，甚至將左耳割下送給妓女，而這一段插曲也顯示，他結束與高更的情誼關係，梵谷不僅繪妓院場景，還畫出各式的妓女畫像，其中包括1880年與他有一段情的Sien Hoornik，而梵谷與他的弟弟提奧（Theo）間，書信往來更多達900多封，大多都是梵谷寫給弟弟的，這也讓後世了解到梵谷的坎坷一生。