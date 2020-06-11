多數人買房時，都會至現場看屋，而查看車位這種細節，千萬別忽略。大陸浙江省杭州市一名女子，2年前在嘉興金洲海尚買房子，期間竟被強行購買車位，當時她也沒想太多便簽下合約，豈料交屋後才發現，車位竟小的根本無法停車，讓她哭笑不得。

由於沒細看合約，交屋後驚覺買到「田」字車位(影片來源/youtube/打死不下騰訊新聞)

根據《浙江新聞》報導，翁姓女子在2018年5月，買下嘉興金洲海尚的一間房子，當時還被要求簽下自行車位租賃合約，租車位費用一年人民幣6千元（約新台幣2.5萬元），但合約上並未標明面積和單價，只提到租期一年，期滿後，業主可永久無償租賃佔有使用。

翁姓買家透露，當時銷售人員指，買房就必須綁定自行車位，由於對開發商較信任，因此合約上的細節她都未去了解，直到交屋後，才發現車位竟非常小，甚至只能停進半輛自行車，「等到交付的時候一看，就看到了這個『可愛』的田字格」、「我第一個觀感就是比較驚訝，因為這是我人生當中，第一次碰到這麼迷你的、可愛的車位」。

為何車位長這樣，開發商對此不願回應。據了解，金洲海尚的車位面積6100多平方公尺，符合設計規劃，但每一個車位該怎麼劃，則是由開發商決定，翁姓買家懷疑開發商是變相抬高房價，而同樣受害屋主共有160多位，而租賃費都不同，價格介於2千元至2萬多元，事件已被反映至當地住房和建設局，雙方目前仍在協調中。