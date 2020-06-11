新人在找工作時，總希望能尋得一間好公司，但要如何得知公司的好壞，除了進入公司感受之外，也可以先從員工那兒打聽。有一名大學畢業生，日前北上求職，面試過後突被遞紙條，一看上面內容秒傻眼，而不少網友也勸「千萬不要進去啊！」。

一名社會新鮮人在《Dcard》提到，由於即將要畢業了，因此跑至台北找工作，日前至一間平面設計公司面試，而寫完測驗及面談後，突然有一名員工跑了進來，遞給他一張紙條並囑咐要收好，而內容竟寫「這家公司不好，對員工很小氣，試試別家公司」，當下讓他相當傻眼，隨後po網尋求是否可信。

IG帳戶「垃圾文界的美少年」也收到該公司員工回覆，指這是他同事寫的，不希望新人再來受苦，光是這個月就已離職5人。不少人認為，紙條可信度高，「真的是深陷泥沼，越晚想走越離不開。看看我前公司那些40、50歲的，每天09至21後（雖然薪水還不錯），但自己的人生都沒了，女的幾乎沒另一半也沒小孩」、「中年轉行是件不容易的事情，不然她應該也不會想待在那間公司，那位女士給你的忠告可以參考」。

還有人也分享類似經歷「之前在一家爛醫院上班，我朋友也想來，我直接說：我不想害人，這間不好不要來」、「我打工的店也是這樣，離職前幾天，上班遇到來試做的新人，我偷偷跟他說公司待遇不好，也沒照勞基法，好險他有相信我」、「之前待的地獄公司，我也是偷偷塞字條給新人，在我準備離職那週，他們居然都比我早幾天離職，那裡真的是我目前待過最可怕的地方」。