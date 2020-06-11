買一杯星巴克，就能把咖啡廳當辦公室，如今這種營業模式，也逐漸在改變。咖啡界龍頭星巴克在日本，開設首家辦公室概念店「Smart Lounge」，不僅室內寬敞明亮，還有靠窗的個人座位，甚至推出額外付費的「封閉式包廂區」，讓辦公空間更有個人隱私。

日本星巴克Smart Lounge室內空間與外觀曝光(影片來源/youtube/karahiro)

日本星巴克與JR East鐵路運營商合作，在新幹線車站裡，開設以商務為主的概念店「Smart Lounge」，店內分成單人座位區、個人隱私包廂，還有付費的封閉式包廂區，其中最大的特色，就是還有提供多人商談的會議桌，而落地窗前共有15個單人座位，每一個位置都用燈柱區隔，讓人能更專注於處理文書。

不僅如此，每個座位皆附有電源插座、USB充電孔及掛鉤，讓消費者不用擔心手機、電腦沒電的問題，而個人隱私包廂則是前方為牆面，像K書中心的桌椅設計，屬於半開放的包廂，封閉式包廂區則是宛如電話亭，持有西瓜卡或Pasmo等交通卡，就可刷卡付費使用，收費時間以每15分鐘為單位。

而星巴克今年以來，已開設13間概念店，不只功能與以往不同，就連設計也有所創新，例如星巴克溫室花園店、星巴克新宿御苑店、星巴克善光寺店等。據《今日頭條》報導，星巴克為了細分、滿足不同的消費族群，因此開設不同款式的概念館，而淘寶早在幾年前，就曾推出「小而美」店鋪概念，也顯示細分消費族群的重要性，星巴克付費辦公咖啡廳的誕生，也代表消費者對於空間的需求提高。