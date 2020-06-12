錢到底是什麼？零用錢要怎麼給？

為什麼要存錢？有哪些存錢小撇步？賺錢、賠錢是怎麼回事？

如何使用「看不見的錢」與「世界上的錢」？怎樣從小打造富饒的未來人生？

【精彩書摘】

在與孩子談論理財時，請務必提及「時間」的重要性。孩子未來還有十年、二十年、三十年要走，這是他們最大的優勢。

當學生問：「要怎麼樣才能變得比爸爸媽媽更有錢？」的時候，我會用以下的方式簡單跟他們說明投資的概念。

十歲的孩子存十萬元，假設利率是百分之七．二，六十歲時會得到本利和三百二十三萬三千九百九十四元。

四十四歲的家長存一百萬元，假設利率一樣是百分之七．二，六十歲時會得到本利和三○四萬一千七○一元。

用計算機算算看吧！

計算方法（年利率7.2%）

利率 按兩次

1.072 ＸＸ 原本的錢→存幾年就按幾次＝

計算1：44歲的父母存入100萬元，存到60歲

1.072××100萬元＝（16次）→ 約304萬元

計算2：10歲的孩子存入10萬元，存到60歲

1.072××10萬元＝（50次）→ 約323萬元

存起來的錢只要有「時間魔法」就會增值。

以複利 計算，十歲的孩子會得到約三百二十三萬元、四十四歲的父母則約得到三○四萬元。

這樣算下來，這些十歲的孩子將比各位更有錢。

在此範例中明明孩子只存了十萬，比父母存的一百萬還要少，但是因為存款時間長達五十年，產生的利息算入本金中，這筆本金又會產生更多利息，存款便如此滾雪球似的不斷增值。因為長期投資加上複利效果，就結果而言，本金較少的孩子反而能比父母賺到比較多錢。

如果我們再追加一萬元，讓孩子從十一萬元開始計算，到了六十歲就會有三百五十六萬元，比起存入十萬元時本利和多了約三十三萬元。

年輕人的武器就是「時間」，我想這一點在範例中應該顯而易見。我在對國小至高中的學生說話時，也會反覆提醒他們善用時間的重要性。

正所謂「知識就是財富，無知則是負債」。

（本文摘自 《從小就該知道的金錢觀：父母與子女必讀的理財啟蒙書》／商周出版）

【作者簡介】

三浦康司

現居日本大分縣別府市。日本兒童競爭力養成協會（日本こどもの生き抜く力育成協会）代表理事；Kid’s Money School代表人；GOEN托兒所所長；購屋相談室（おうちの買い方相談室）代表人。

以「知識即財富，無知為負債」為信念，認為教導育兒中的家長學習理財、教養、購屋、溝通等知識相當重要，因此經常於舉辦相關推廣活動。身為一名父親，自己也貫徹著這樣的學習精神，只花費八年便還清房貸，且每年一定會帶全家人去沖繩度假。

曾設立針對孩子營業、年利率十二％的「爸爸銀行」，並提倡以美金發放零用錢，許多令人耳目一新、實用的理財教案一致獲得家長的好評。致力於持續推廣學校裡學不到的「金錢觀教育」，因此於二○一四年設立Kid’s Money School，與全日本志同道合的夥伴一同提倡「兒童競爭力養成教育」活動。