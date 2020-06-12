錢到底是什麼？零用錢要怎麼給？

為什麼要存錢？有哪些存錢小撇步？賺錢、賠錢是怎麼回事？

如何使用「看不見的錢」與「世界上的錢」？怎樣從小打造富饒的未來人生？

【精彩書摘】

有些父母會猶豫是否該開誠布公地告訴孩子家中帳務狀況。

不過，知道自己的生活現況，絕對不是一件壞事，也不會帶來負面影響。

孩子知道後也許會想：「原來這些食物這麼花錢！」「賺來的錢有一半都要用在生活上？」反而更珍惜每一粒米飯與日常用品，或更有節約意識，不會整天開著冷氣，並學會把水龍頭鎖緊。

據說如果沒關好水龍頭，一天半內漏掉的水量約有幾百元，一百瓦的燈泡如果連續開兩天大約會花掉十六元。

正所謂「生活」本身就是「花錢」，這是日常生活中必備的知識。

而省下來的錢可以拿來出遊或旅行，不要一味存錢，聰明花錢也是很重要的事。讓孩子理解家中的經濟情況，一起思考如何幸福的生活下去不是也很棒嗎？

Ｑ：炎熱的夏天要如何節約能源呢？

● 移動到涼爽的地方（公共設施、磁磚地板等）

● 聽清涼的聲音（掛風鈴或聽大自然音樂）

● 向地板灑水

● 吃會讓身體降溫的食物（小黃瓜、番茄等蔬果；麥茶等飲料）

● 使用節能家電

● 開電風扇

● 搧扇子

想想適合自己家的節能點子！

（本文摘自 《從小就該知道的金錢觀：父母與子女必讀的理財啟蒙書》／商周出版）

【作者簡介】

三浦康司

現居日本大分縣別府市。日本兒童競爭力養成協會（日本こどもの生き抜く力育成協会）代表理事；Kid’s Money School代表人；GOEN托兒所所長；購屋相談室（おうちの買い方相談室）代表人。

以「知識即財富，無知為負債」為信念，認為教導育兒中的家長學習理財、教養、購屋、溝通等知識相當重要，因此經常於舉辦相關推廣活動。身為一名父親，自己也貫徹著這樣的學習精神，只花費八年便還清房貸，且每年一定會帶全家人去沖繩度假。

曾設立針對孩子營業、年利率十二％的「爸爸銀行」，並提倡以美金發放零用錢，許多令人耳目一新、實用的理財教案一致獲得家長的好評。致力於持續推廣學校裡學不到的「金錢觀教育」，因此於二○一四年設立Kid’s Money School，與全日本志同道合的夥伴一同提倡「兒童競爭力養成教育」活動。