台灣棒球運動活躍，尤其是青少棒屢屢在國際上有卓越表現，對此就有網友好奇「為什麼台灣的青少棒能屠殺其他國？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點破背後殘酷真相。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文透露近日正在看小馬聯盟的比賽，聽說台灣的青少棒大家都怕，沒想到比賽才進行1局，台灣就以7：0打爆波多黎各，讓他不禁錯愕直呼「怎麼台灣小的超強，但職棒卻變1A呢？發生什麼事了？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「強的高中後就去日美職」、「長大就叫你念書，打什麼棒球」、「這年紀人家當休閒，我們當為國爭光」、「小時了了」。

不過也有內行人點破背後殘酷秘辛「我們是國小苦練操到吐，別國人口多等篩出天才後再苦練」、「體育基層都用成年的訓練方法訓練小孩，短時間很有效但對長遠發展反而是傷害」、「強的變職業後就一直被操，沒幾年就爆了」、「小時候身體差距沒這麼大，苦練可以彌補天份和人口差距，長大了人口差距和身體條件就有差了」、「土法練鋼，我們的訓練方式確實比較不人性，但是在基礎上有實效，再往上走專業路線，科學分析後，那個基礎就被效率壓過去了」。