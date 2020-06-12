聯絡簿是學校師長和家長聯絡的溝通管道，日前就有網友曝光一名育幼院童的日記，70字揪心內容，讓無數人看了感動淚崩，「才短短幾句話，讓我好心疼、好想哭！」

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》PO出一名育幼院童的聯絡簿照片，只見上頭的日記為「失去」，內容寫道「我失去了爸爸和媽媽，但還好我住在育幼院，有保育員和師父的照顧，可以讓我好好的讀書、吃飯，所以不要每件事都往壞處想，也要往好處想，這樣對自己很好，也對別人很好。」讓原PO不禁直呼「懂得感恩又勇敢的好孩子～讓人好心疼…」。

不少網友看了也忍不住動容，「有洋蔥」、「天啊我要哭了」、「才短短幾句話，讓我好心疼，好想哭」、「年幼的孩子能這樣思考，不知道經歷多少難過事」、「失去…這兩個字好沉重」、「看著看著我眼眶泛紅了…揪心」、「輕描淡寫的字句背後，不知受盡疼痛多少次。祝福懂事的孩子平安健康、往後順心走出自己的路」、「只能說育幼院把他教的很好」。