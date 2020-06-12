台灣農產資源豐富，每個鄉鎮地區廣設農會，不過就有網友好奇，「在農會當櫃員算金融業嗎？」貼文一出隨即掀起眾人熱議，更有內行人直言，農會櫃員海放一般金融業，「別以為聽起來很俗！其實超好的」。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，友人最近認識一名自稱是在金融業服務的年輕妹子，工作是櫃員，「但相處久了，才知道原來她在農會服務，瞬間興致大減…」讓原PO不禁好奇「在農會當櫃員，算金融業嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言吐槽「傻傻的，農會才強啊」、「農會才難進去」、「別以為聽起來很俗，其實超好的」、「能在農會背景深厚，一般金融業算什麼」、「農會上班背景夠硬」、「農會的，你可以去認識她親戚啊」、「能在農會上班遠勝於在中小企銀上班，不如大銀行」、「農會有貸款放款業務，幾乎都可以準時下班，超爽的！甚至下班時間還沒到，就已經在準備了」。