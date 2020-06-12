索尼公司（Sony）今（12日）凌晨舉行新一代遊戲主機PlayStation 5（PS5）遊戲線上發表會，首度揭曉PS5全機外觀樣貌。令人意外的是，主機外觀設計與先前流傳的照片截然不同，並推出「光碟版」及「數位版」兩種版本，差別在於是否支援實體光碟。

PS5主機的曲線機身採用流線型的直立設計，白中帶黑的俐落配色，整體外型更顯科技感和未來感。PS5的機身分別有一般的USB插口，以及一個USB-C插口，並提供了雙版本的選擇，一個是沒有光碟機的PS5數位版（PS5 Digital Edition）；另一個則是內建UHD BD光碟機的PS5光碟版。

至於PS5一系列全新周邊，除了已經公開的DualSense手把之外，還包括一組HD高畫質攝影鏡頭、PULSE 3D無線耳機組、DualSense充電座，以及內建麥克風的媒體遙控器，具備語音控制、轉換電視頻道、4個功能鍵等功能。不過此次發布會上，索尼僅揭曉PS5兩款主機的外觀，和一系列周邊商品，詳細售價並未公布。

另外，為了即將在今年底上市的PS5主機，索尼將新推出近20款遊戲，包括蜘蛛人的續集，以及經典賽車遊戲Gran Turismo的接續新款…等，其中最引起人注意的分別是惡靈古堡8以及地平線新作的畫面曝光。