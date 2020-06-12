鴻海創辦人郭台銘在把事業董座交棒給劉揚偉之後，今年上半年，郭台銘經常出入地方，不是鴻海的土城總部，而是位在台北市芳蘭路的永齡生醫館，也就是他旗下永齡健康基金會的辦公室。事實上，近年來郭台銘將重心放在生醫事業並不是新聞，但較不為人知的是，目前讓郭董緊盯研發進度的產品，竟然是一個馬桶！

原來，馬桶就是郭台銘看好的生技創新。本刊採訪得知，郭台銘希望團隊能創造出一款馬桶，讓人每天起床上廁所，就能自動檢測尿液裡的尿酸、癌細胞蛋白等重要生理指數，再自動上傳雲端，形成大數據，用來預防、檢測疾病。郭台銘認為，這是剛性需求，而且使用十分便利，一定能形成風潮；他甚至對團隊說，只要有人能成功設計出這款產品，他願意投資10億元。

知情人士透露，3、4月時，郭台銘常在生醫館開會、工作，除了檢討自家投資的生醫新創公司成效，也督促團隊實現他在生醫領域的願景。永齡基金會執行長劉宥彤則表示，最近生醫事業整理到一個段落，郭台銘近期已減少到永齡生醫館。

(本文節自《財訊雙周刊609期》)