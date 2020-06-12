學過生物的都知道，近親結婚會導致遺傳疾病，但古代皇帝為了鞏固純正血統，多半選擇近親結婚，多少會有遺傳變異問題，而這也是造成部分皇帝短命的原因之一。因此，即便是九五之尊，也會透過迷信的方式，彌補身體缺陷，或是追求長生不老。其中明朝這位嘉靖皇帝不但迷戀丹藥，還將歪腦筋動到童子尿和處女經血上頭，為此宮女們苦不堪言，甚至不惜鋌而走險要刺殺他。

明世宗朱厚熜，也就是人們常說的嘉靖皇帝，自幼體弱多病，健康每況愈下，為了追求長生不老，聽信術士讒言，不僅20幾年來不上朝，也不穿龍袍，整天穿著道服和一幫江湖術士廝混在一起。

某天他聽聞一位老道長的長壽秘方，認為選用「秋石」、「紅鉛」煉製成丹藥可延年益壽，秋石指的是童子尿熬成的液體，紅鉛則是處女經血，為了獲取大量紅鉛，嘉靖皇帝不僅逼迫宮女服下催經生血的藥物，讓她們的經期提前，還導致大量出血，因為血崩而亡的更是大有人在，讓宮女各個苦不堪言。

加上嘉靖皇帝因為長期服用不明丹藥，身體每況愈下，脾氣愈發古怪，經常打罵小宮女，興致一來更是將其視作性玩物，隨時隨地加以臨幸，不少宮女被折磨得苦不堪言，有許多就這樣香消玉殞被草草掩埋，或是直接扔到煉丹爐裡。

日子久了，宮女們積怨甚深，一名叫做楊金英的宮女不甘淪為皇帝的煉丹來源和性玩物，加上親眼看見不少姐妹們被折磨至死，決定鋌而走險，聯合十幾個宮女趁著嘉靖皇帝寵幸完曹端妃後在床上倒頭大睡，便用繩子套住他的脖子，想將他勒死在床上，沒想到因為太緊張，竟把繩子打了死結，導致嘉靖皇帝沒被勒死，而是嚇暈過去。最後參與刺殺的宮女們被趕來的侍衛活逮，刺殺行動宣告失敗，所有人全被處死。