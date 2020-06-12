索尼公司（Sony Interactive Entertainment，SIE）今（12日）公佈了PlayStation®5（PS5）的最新資訊，包括次世代主機的外觀設計，以及將於新平台上推出的豐富新遊戲陣容。發佈會中，SIE首次展示PS5主機，與以往的PlayStation主機截然不同的雙色設計，代表著全新出發。PS5將推出兩款不同主機：一款配備超高清（Ultra HD）藍光光碟機的標準型號，以及一款沒有光碟機的數位型號，在發售時為玩家提供前所未有的選項。

今日的直播亦為粉絲首次披露將於PS5上定義新世代遊戲體驗的多款新遊戲。這些遊戲大部分將會以主機獨佔或完全獨佔遊戲的形式於PS5上推出。全球頂尖開發商均於他們的遊戲中展現出主機的潛能：次世代主機將為玩家帶來前所未有的豐富遊戲體驗、讓他們可比以往更進一步踏進超凡的遊戲世界。

「我們將以PS5帶來一個重大的世代飛躍，為玩家帶來名符其實的新世代，當中大幅提升的遊戲體驗將重新定義大家對遊戲的期望，」SIE總裁及CEO Jim Ryan表示，「遊戲世界將會變得更豐富，更美麗，並將會用各項您曾以為不可能的方式讓您沉醉其中。超高速的存取亦將讓您可更流暢無縫地體驗它們。今天的發佈會只是初步探看次世代遊戲體驗。我們在此再次感謝我們的社群，與我們一起踏上推出PS5的旅程。」

全賴SIE與Rockstar Games之間緊密的合作關係，跨越世代的著名系列遊戲《Grand Theft Auto》將於PS5面世。經過提升及擴充的《Grand Theft Auto V》及《Grand Theft Auto Online》將於2021年下半年登陸PS5。在一連串的技術提升、圖像優化及性能強化之下，《GTAV》及《GTA Online》將可充分發揮PS5的性能以及它的新功能，讓遊戲變得更美麗及更靈敏。

此外，《Grand Theft Auto Online》的全新獨立版本亦將面世，並將於推出後首3個月免費為所有PS5用戶提供，用戶取得遊戲後將可永久擁有。PlayStation Plus會員更可在PS5上無限遊玩《GTA Online》。最後，從即日起，所有《GTAV》的PS4用戶將可每月取得GTA$1,000,000，直至該遊戲的PS5版本於2021年推出為止。

除此以外，SIE Worldwide Studios及多家業界頂尖的發行商及開發商亦公佈了一系列的PS5遊戲陣容，展現出PS5獨特遊戲體驗的深度及廣度。來自PlayStation®Studios的本家獨佔遊戲包括《Marvel’s Spider-Man Miles Morales》(Insomniac Games)、《Gran Turismo 7》(Polyphony Digital)及《Horizon Forbidden West》(Guerrilla Games)。

已披露的第三方發行商遊戲陣容包括《NBA 2K21》(2K, Visual Concepts)及《RESIDENT EVIL™ VILLAGE》(Capcom)等暢銷遊戲系列作品，以及《DEATHLOOP™》(Bethesda)及《Project Athia*》(Square Enix/Luminous Productions)等，將於PS5推出的主機獨家遊戲新作。而來自獨立遊戲開發商的《Stray》(Annapurna/ Blue Twelve Studio)及《Bugsnax》(Young Horses)等遊戲，則讓玩家看到將登陸新平台的內容極具多樣性。

SIE亦公佈了一系列全新PS5周邊設備，為玩家提升遊戲體驗。包括：

•PULSE 3D無線耳機組：支援3D音效並搭載雙重抗噪麥克風

•HD攝影機：配備雙重1080p鏡頭，讓玩家可在播送精彩遊玩時刻的同時，加插他們自己的肖像

•媒體遙控器：備有內建麥克風的遙控器，讓用戶輕易瀏覽電影及串流服務

•DualSense充電座：可輕易為2個DualSense無線控制器充電

PS5的售價及更多額外資訊將隨後公佈。

來自SIE Worldwide Studios及第二方合作夥伴的PS5遊戲

•Astro’s Playroom (Japan Studio)

•Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio)

•Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV)

•Gran Turismo 7 (Polyphony Digital)

•Horizon The Forbidden West (Guerrilla Games)

•Marvel’s Spider-Man Miles Morales (Insomniac Games)

•Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games)

•Returnal (Housemarque / XDEV)

•Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV)

來自第三方遊戲發行商及開發商的PS5遊戲

•Bugsnax (Young Horses)

•DEATHLOOP (Bethesda)

•Ghostwire™: Tokyo (Bethesda)

•Godfall™ (Gearbox Publishing / Counterplay Games)

•Goodbye Volcano High (KO-OP)

•Grand Theft Auto V and Grand Theft Auto Online (Rockstar Games)

•HITMAN 3 (IO Interactive)

•JETT : The Far Shore® (Superbrothers)

•Kena: Bridge of the Spirits (Ember Lab)

•Little Devil Inside (Neostream Interactive)

•NBA 2K21 (2K, Visual Concepts)

•Oddworld Soulstorm™ (Oddworld Inhabitants™)

•Pragmata (Capcom)

•Project Athia* (Square Enix/Luminous Productions)

•Resident Evil™ VILLAGE (Capcom)

•Solar Ash (Annapurna Interactive / Heart Machine)

•Stray (Annapurna / Blue Twelve Studio)

•Tribes of Midgard (Gearbox Publishing / Norsfell)

•The Pathless (Annapurna Interactive / Giant Squid)