台灣玻璃公司 總裁林伯實

台灣玻璃工業公司（簡稱台玻），一九六四年由創辦人林玉嘉創立，秉承「一人一業，專注經營」的理念，陸續自日本、英國、美國及德國引進最先進的玻璃生產技術及設備，深耕於玻璃產業逾半世紀，不斷追求技術提升與創新設備，生產節能的低輻射Low-E玻璃、高端的真空節能玻璃、高科技的電子級玻璃纖維布、複合材料的高強度玻璃纖維、生活美學的容食廚器以及汽車用的強化與膠合玻璃，兩岸合計設有二十四處生產基地、三十二座窯爐，為兩岸三地的綜合玻璃工業龍頭。

業界頂尖技術，跨出品牌第一步

台玻集團最早設立的新竹廠，主要製造生活用的容器玻璃製品，除了供應台灣與亞洲市場，每年更出口美國市場四千個四十呎貨櫃，其中包含Napa Valley高級紅酒所使用的酒瓶，此外，耐熱器皿採用實驗室級α33材質，主要產品為咖啡壺、沖茶器、儲物罐等生活器皿，不但將玻璃材質升級，更提高附加價值，引領市場主流。另外同材質的耐熱奶瓶全世界市占率超過百分之三十，跟隨全球減塑的潮流下倍受國內外客戶青睞。

長期以來台玻集團均為B2B經營模式，在林伯實與夫人徐莉玲於二○○七年成立學學文創，跨進文化創意與美學教育領域，思考產品設計與品牌經營對於台玻產品的加值，希望台玻部分產品由B2B轉型跨入B2C的模式，藉由融入生活美學的玻璃器皿，提高產品附加價值。

二○一九年一月正式推出生活品牌TG（Taiwan Glass簡寫，亦指Timeless Grace），與世界知名工業設計大師深澤直人（Naoto Fukasawa）合作，融入溫潤的U型弧線，詮釋台灣社會溫暖包容的文化力量，預計推出兩百種系列產品。

從林伯實身上的配件可以看得出對設計師的喜愛與信任，隨身攜帶深澤直人設計的LAMY原子筆。深澤直人是國際級的產品設計師，曾獲得來自美國IDEA、德國iF、英國D＆AD Awards等國際大獎，倡導Without Thought（直覺式設計），風格簡單、素淨，自然融入日常生活裡。小至原子筆，大至汽車，他都設計過，包括MUJI無印良品壁掛式CD音響、±0正負零家電產品、INFOBAR三色手機、Neon霓虹手機等。

台玻半世紀的技術與經驗的積累以及設備的升級，擁有獨特的薄邊切口技術，研發硼矽酸耐熱玻璃，最高耐熱溫度400℃，耐熱溫差可達150℃，再加上國際級的工業設計美學，淬煉出極簡的TG。

品牌＝生活，是一種追求

走向B2C，台玻一磨即五年，所有的宣傳上，他們強調深澤直人的極簡生活美學，卻不提美學背後的汗水，「深澤的東西就是讓你Touch，喝東西的觸感，這個把手的圓弧設計，不會讓你手碰到杯子，不會燙到或冰到，這麼小的地方，我不跟你講，你永遠不會發現。」

異材質的搭配，設計師選用台灣本土的相思木。（圖／宋修亞）

魔鬼藏在細節裡，異材質的搭配，設計師選用台灣本土的相思木，其所擁有的色澤與紋路相較其他所謂高級木材，可說毫不遜色，更是考量在地經濟以及碳足跡的環保議題。相思木的質地較硬，製作不易，從尋找台灣適合的製造商、確認打樣的溝通討論、切割後的手工打磨及上油處理，到產品穩定生產，跟廠商的來回就磨了兩年。TG目前所推出八十五樣產品，每一條U型曲線的背後與各式配件，都歷經無數琢磨後凝聚誕生。

「你不做（B2C），將來你面對的是怎麼樣？你一定要走出去，付出的代價又是怎麼樣？」淘汰舊型設備、提升生產技術、聘請國際級設計師，品牌創立投入大量成本，這些都需要做出成果才能跟股東交代，二○一七年台玻和日本知名奶瓶公司PIGEON合作，委由深澤直人設計限定款母乳實感玻璃奶瓶，獲得日本二○一七年優良設計獎（Good Design Award），證明導入工業設計，雖然提高成本，卻也能有效增加銷售。

美國百年品牌Ralph Lauren，每季推出新品，但是最經典的長銷產品還是Polo衫基本款，美國大學生不論貧富，人手一件，未來TG可能會與不同設計師合作，然而深澤直人定調的卻是品牌經典的基本款，「我們絕對不是奢侈品，不管有錢或沒錢，我希望追求的是美的生活，花五百元買一個茶杯，回家用你喜歡的茶杯，心情就好很多了，然後創造更好的東西。」生活的價值，品牌的價值，都是一種追求。

創意整合，打開對的通路

TG展現全面性的規劃，除了品牌設計概念及產品本身，包括型錄、包裝、行銷、通路等層面，都有學學文創擔任品牌創意整合顧問，提供台灣文化色彩資料，徐莉玲和深澤直人挑選「褐灰」、「淺灰」、「深灰」、「黑灰」作為TG的品牌色彩計畫與品牌識別系統，中間色調呈現台灣包容及柔和的特性，包裝以環保油墨印刷，選用厚磅未塗佈的美術紙製作。

用台玻生產的超白玻璃，營造出亮麗通透的極簡空間。（圖／宋修亞）

產品設計由深澤直人操刀，品牌網站及產品型錄由設計師何佳興規劃，首間實體店面的裝潢由建築師侯貞夙負責。學學文創相信台灣的設計實力，他們在文化、設計、藝文、教育界累積長期合作的關係，握有豐沛資源，找來一○一外牆燈光設計師賴雨農、二○一八臺中花博「樂農館」策展設計師鍾秉宏、叄拾設計平面設計師詹博凱、基本工事配合攝影師高啟舜等，共同形塑TG品牌形象。目前，台玻也正積極規劃在台玻大樓一樓開設品牌與咖啡的複合型旗艦店，由台灣知名室內設計師謝文智設計，運用台玻生產的超白玻璃，營造出亮麗通透的極簡空間，讓消費者在舒適的氛圍中，透過享用咖啡等飲品，親身體驗TG產品的溫潤與美好，同時分享給更多消費者前來一同感受。

林伯實的目標消費者是「對美有追求的人。」從今年一月至今，通路的擴展不算快，可是極度精準，首先以學學食驗室（TG Mart食藝市）開始，學學開設視覺設計、城市空間、表演音樂、生活美學等課程，所有參與課程的同學等同TG目標族群，更與CNFlower花藝課程合作，上課時直接使用TG器皿。其他通路包括30 Select、EVERYDAY OBJECT等線上、實體選物店，未來市、PEKOE食品雜貨鋪、你好我好等實體選物店，以及國立臺灣美術館、高雄市立美術館等商店，品牌所追求的極簡主義，也體現在通路的選擇上。

蟄伏五年，不惜成本，非得等到八十幾項產品到位，全面打造TG品牌形象，這是身為台玻總裁的底氣。林伯實更強調，希望未來TG品牌能延攬更多國際級的台灣設計師加入行列，全品項均為台灣在地生產製造，透過TG品牌的加值，讓全世界看到屬於台灣的設計品牌。

林伯實青年時期，和父親泡溫泉時，都要報告公司營運狀況，四十多年來兢兢業業，拿起TG咖啡壺，他用感性的口吻說：「用喜歡的容器，能提升生活質感，更能督促自己持續進步。光影透過玻璃，美極了，時間彷彿靜止在永恆的歲月裡。」 總裁接著說：「這個圓弧、這個口部，全世界你拿去比，我們也問了歐洲頂尖的設計師，我們能做到這樣薄，全世界有沒有人做得到？大概鳳毛麟角。」

台灣玻璃年表

1964林玉嘉創立公司，初期與日本板硝子株式會社技術合作，成立新竹工廠，生產平板玻璃。

1970開始與美國WHEATON GLASS公司合作，生產容器玻璃，新竹廠至今仍以容器玻璃為主。

1980培養第二代林伯豐、林伯實、林伯淳進入集團，引進美國、德國技術，加強工業及科技玻璃的製造實力。

1990台中、桃園、新竹三廠穩定成長，成立台灣玻璃中國控股公司，陸續於中國大陸設廠。

2012林伯豐擔任集團董事長、林伯實擔任集團總裁，積極準備創立自有品牌。

2014推出自有品牌TG，學學文創擔任品牌創意顧問，深澤直人負責產品設計。

2019TG正式上市，陸續推出85樣產品。

(本文摘自《IN新竹004期》)