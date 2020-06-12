春池玻璃 吳庭安

二◯一八年亞太社會企業高峰會、二◯一九TED×茨廠街，站在任何光鮮亮麗的講台，W春池計畫的發起人吳庭安分享循環經濟時，總會提起自己是回收廠的小孩，因為那是他的根本。

父親吳春池於一九八一年創立春池玻璃，用企業化的方式分類處理回收玻璃後，再販售給工廠。吳庭安國小就在回收廠「打工」，羊奶瓶傳來發酵的惡臭，混著啤酒味、醬油味，經過太陽的曝曬，搭配背景傳來的機械、貨車轟隆聲，這裡是都市發展不願直視的角落，成為他血液裡最深刻的記憶，也是W春池的品牌核心：「我們的主業是回收，而不是製造。不管生產什麼，才會自然的滾動、串連，促進循環。」

創新是為了活下去

二◯◯◯年代，面對塑膠製品、中國工廠的威脅，台灣傳統玻璃工廠紛紛歇業，或者停止購買原物料來減緩衝擊，相較其他工廠，春池面臨更嚴峻的狀況，他們無法阻止回收玻璃運往工廠，「如果不創造需求，會有幾百噸的回收玻璃囤積。」

「創新是被逼出來的。」當時春池還面對一個難題，大量的回收玻璃為手機、電腦的LCD材質，含有熔點高的氧化鋁，回收後無法轉賣給其他玻璃工廠，吳庭安在實驗室研發出隔熱、防火的建材。原以為能順利量產，但是實驗室的小規模轉至工廠大規模生產，配比、溫度、添加物等變數都要重新調整，「花了半年，連一塊都做不出來，三、四萬噸LCD玻璃面板囤積，壓力非常大，那是一個關鍵，因為機台已經購買了，一定要做出一些成績。」

二◯一二年，眼看無法突破，他們同步開發陶瓷原物料，提煉高純度的氧化鋁，販售給相關工廠，應用在汽車、手機、電腦、醫療等領域。二◯一三年，終於成功研發「AH Block安新輕質節能磚」，重量輕巧，卻能隔音、隔熱、防火，春池除了回收玻璃，開創新的領域，現在建材佔整體營收四分之一，也奠定春池朝文化創意產業發展的經濟基礎。

用最理性的態度，做最感性的事

每天仍要面對幾百噸的囤積壓力，在回收廠的感受尤其深，廢玻璃幾車幾車運過來，人站在其中顯得如此渺小，回收品質不一、市場需求不足，吳庭安在講任何困難時，語氣從不顯困難，彷彿在談論某條物理公式：「我跟父親學，父親從來不會喊累。遇到問題、解決，然後就會成長。」

對於吳庭安，品牌和行銷反而不是關鍵，「關鍵是你的核心能不能讓人有感受，品牌是把核心價值做好後，慢慢發散的東西。」把自己當成橋樑，他整合原有的優勢，分析回收、處理、研發、設計、製造、販售端的痛點，引進歐洲機台，把「循環」的核心價值做到更好，提升分子技術，全台灣只有春池在做光學分選技術，分類不同的材質，持續供應原物料至台灣玻璃、華夏玻璃、日新玻璃等大廠。

他接著抽絲剝繭，回顧台灣玻璃產業的歷史定位，一九七◯年代，全世界約有七成的玻璃工藝品來自台灣，新竹有三分之一人口從事玻璃相關行業；如今，新竹留有手工製作的玻璃工廠只剩個位數，這些師傅的工藝超群，可是不再被市場需要。手工製程可以容許少量多樣化的合作，吳庭安和設計端溝通，理解設計師的需求，再和老師傅們溝通，完成產品後到市場測試，手工製的缺點和不完美，換個角度，又透出了亮光。

講到老師傅的手工藝，多少帶有浪漫，市場卻極度寫實。春池內含兩種衝突的價值：最低階的回收以及最高超的工藝，吳庭安串連既有的文本和技術，跨界做出生活需要的東西。飲食文化界江振誠，以回收玻璃製作Darts by André器皿，以退役橡木酒桶製成木底盤，端出廢棄材質的新價值；文化創意界方序中，設計林俊傑的手印玻璃瓶，作為《偉大的渺小》唱片預購禮，師傅吹製的瓶中信，每只瓶身藏有歌聲的溫度，傳遞獨一無二的訊息。

唯有接合市場，才能達到真正的循環，當禁塑成為政策，淨塑成為普世價值，吳庭安更找到兩個極端的平衡，創造大眾消費市場的需求。他問師傅有沒有可能製作玻璃吸管，師傅笑了，分享以前吹製霓虹燈的技法，老師傅的手藝在失傳前又找到了舞台：二◯一八年W春池計畫的口吹玻璃吸管，在嘖嘖募資1,231,230元，目標達成率為615%。

你的核心價值能不能讓人有感？

春池長期跟文化界、設計界合作，提供紮實的技術支持，設計師聶永真進到工廠，跟師傅直接溝通，吳庭安就在一旁幫忙指導，大家一起流汗，這是不同領域的專業交流，透過一次又一次的合作，聚集更多人，為共同的理念奮鬥，然後使產業、文化、傳承，構成完整的生態鏈。

二◯一七年臺灣文博會：我們在文化裡爆炸，春池一車車的玻璃運到展場，排隊的人潮，脫了鞋朝聖，踩在碎了一地的白色海洋，腳底傳來的只有踏實。循環經濟聽起來多麼抽象，現在每個人都是其中的一環，透過吳庭安，回收廠裡彎著腰的師傅們，心裡終於能挺直腰桿。

在工廠裡，師傅們需通力合作才能完成一個作品。（圖／宋亞修攝、春池玻璃提供）

2007年，春池將傳統燒瓦斯、重油掛窯爐改成全電式玻璃熔融爐，生產流程更為環保。（圖／宋亞修攝／春池玻璃提供）

在新竹工廠內，五、六個師傅一組工班，分工融化玻璃膏、吹製形狀、利用地心引力塑型、黏貼把手。最熱的窯爐，高溫達到1500度，英文稱作Glory Hole（榮耀之穴），一個小時後，站在Glory Hole的師傅換了一個位置，產線繼續生產，春池努力留住玻璃師傅的位置—三十人。

近年逐漸有年輕一輩的學徒加入，為了永續這條路，吳庭安只有不斷串連，未來他會將版圖擴展至日本、國際，不管在哪個鎂光燈下，他一定還是會提起自己是回收廠的孩子，音調沒有高一點，也沒有低一點，只是如實述說自己的根本。

春池玻璃年表

1972「春池玻璃」企業創辦人吳春池退伍，全力投入廢玻璃回收。

1981正式成立「春池玻璃實業有限公司」，將資源回收轉型企業化。

1991玻璃產業近90%外移至中國及東南亞，極力思索轉型。成立春池玻璃工廠。

1999研發廢玻璃再製成的環保綠建材產品「亮彩琉璃」。

2007將傳統燒瓦斯、重油的八卦窯爐改成全電式玻璃熔融爐。

2011春池綠能玻璃觀光工廠獲經濟部觀光工廠執照。吳庭安進入春池擔任總經理特助。

2012轉型外銷科技建材與陶瓷原物料。

2013研發隔音、隔熱、防火的「AH Block安新輕質節能磚」。

2015開始與文化界及設計界合作。

2018W春池計畫於嘖嘖募資，推出吹製玻璃吸管。

師傅利用徒手熱塑法所製作出的水果飾品。（圖／宋亞修攝／池春玻璃提供）

代工愛品 手工藝飾品

1970年代，全世界約有七成的玻璃工藝品來自台灣，春池的老師傅都有絕佳的技術，師傅用徒手熱塑法製作各種動物、水果等飾品，包括蘋果的蒂、熱帶魚的鰭，從不同角度端詳，透出來的光充滿溫潤感，吳庭安從小看老師傅在窯口靈活的身影，深引以為傲。

品牌愛品 聶永真蘇富比戰後亞洲藝術全球限量藏家專冊

從春池生產的製品，每一件都是愛。聶永真設計蘇富比VIP的藏家專冊，全球限量100件，製作時到窯口看師傅吹製玻璃，吳庭安也參與其中，以回收材料為基底，設計端與製作端共同合作，在國際等級的拍賣會，落實最接地氣的環境永續。

(本文摘自《IN新竹004期》)