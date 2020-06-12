謝傑然（哥）鴻安堂第四代

本身學工業工程，在電子公司做正常上班族十年。六年前開始回到家中幫忙，主要協助中藥舖店面經營。

謝坤育（弟）鴻安堂第四代

大學與研究所一路唸建築畢業，從事建築相關事業約十年。亦在六年前開始返回家中幫忙，主要協助中藥舖的行銷與商品開發。

鴻安堂第四代謝傑然（右）和謝坤育（左）。（圖／翁子恒攝）

陳昱府 漁香甜不辣第五代

高中唸餐飲科，十八歲即在家中幫忙，創立漁香甜不辣門市，今年已經是第十三年。

陳昱府，漁香甜不辣第五代。（圖／翁子恒攝）

回家的契機／在家找到想要的生活

謝大哥：我本來就是一般的上班族，在電子公司做倉管、採購、生管、品保等。一開始也沒有想要接家裡的事業，家裡的人也不希望我們兄弟接手，他們希望我們先去外面工作，如果在外不順或是真的想要回來了，那就再回來家裡。當初我也覺得自己不會回來，畢竟自己都在外面做了十幾年，但最重要的轉機是二叔過世，店裡少了一個很有經驗的人真的差很多。原本打算在我爸媽那代結束，我跟我弟都覺得這家店經營了三代，結束很可惜，加上奶奶思念二叔，想說如果可以回來幫忙，也可以陪伴家人，所以就一起回來。目前已經接手六年，我覺得在外面工作一段時間後，家裡的這些東西對我產生牽絆，反而發現這才是自己想要的生活。

從學生到老闆

昱府：我是念餐飲科畢業。魚漿的事業從我太祖就開始做，算到我的話是第五代，其實我這輩子沒有想過當老闆、也沒想過要接家裡的事業。家中原本也是想到爸媽那代就結束，因為我們是工廠起家，以前跟著市場大概四、五點就要起床開工，一路做到下午，大節日的話就得到傍晚。而且這種傳產事業要請人也困難，所以真的是很累人的工作。十八歲時被阿嬤叫回來，自己開了漁香甜不辣門市十三年，當初餐飲科的老師都變成顧客了。

家族回憶／工廠家庭的生活

昱府：我們家是用鯊魚打魚漿，以前南寮漁港沒有泥沙堆積，所以當時都是從那邊進貨。後來因為泥沙堆積實在太嚴重，漁船無法靠港，我們才是改從高雄進口遠洋的，因為是從高雄一路載上來，所以沒辦法精準地說出幾點會到貨，所以我們凌晨要起床等，收到漁貨後分類冰進冷凍庫才能回家睡覺，隔天再製作魚漿。我們一年只休過年那五天，因為要趕工給下游的廠商，在過年前我們都會特別忙。

因為阿公阿嬤很重視跟客人的關係，即使是過年期間，如果客戶的魚漿提早用完要叫貨，我們還是會開工出貨，真的是很累。

幾乎全年無休的童年

謝大哥：早期中藥行比較累，切、洗、曬藥材等都要自己來，有很多瑣碎的事情。我們跟漁香一樣，小時候也只休六天，除夕到初五，但其實到除夕，大門還是會半開，如果客人臨時有需求，還是可以找我們買，所以過年其實滿忙的。因為家裡做生意，加上對面是長和宮，記得小時候五點半就會有人來敲門抓藥籤，上課前都需要在店裡幫忙。

接手後的轉型／從醫療走向生活

謝大哥：我爸比較傳統，會覺得以不變應萬變。我跟我弟弟會覺得要適應變遷的環境，大家使用習慣在改變，要想辦法跟現在的社會接軌。像現在爸爸就比較主內、我們比較主外，現在漸漸會比較開放讓我們做想做的事情。

現在因為醫療環境改變，所以越來越少人以中藥治病，加上有執照的問題，我們希望能夠轉型以生活類為主，藥用的東西就不碰，像是冬季進補的八珍、四物、十全。我們還想推廣養身這個概念，然後因為我們生長的環境，我們知道什麼是好東西，我們想找台灣好的東西介紹給客人。

從工廠拓展成門市

昱府：我覺得最難的是怎麼跟家裡溝通，建立橋樑很重要。家中原先只有製作魚漿，我主要是轉型成熟食，是完全不同方向。一開始，阿公說下游廠商有賣魚羹、魚丸，所以這些都不能賣，我只好從沒人賣的甜不辣開始。加上工廠的概念就是把每天的量做完就下班，但門市需要長時間經營；老一輩覺得做生意就是把桌子擺一擺就好，但現代人講求裝潢、環境等。在開店過程中爭吵非常多。另外，主要是因為我們家東西沒有添加物容易壞，必須每天現做現賣，非常忙碌。

未來期許／建立家業品牌

謝家兄弟：我們希望未來可以做些更貼近生活的東西，像我們最近有在嘗試要推出手工皂。我們也持續尋找品質好的商品，跟小農合作契作。還有另一個發展的重點是電商，鴻安堂是一個品牌，但我們認為它還沒有被很好的推廣出去，所以我們會持續努力。＼

訴說家族故事

昱府：漁香甜不辣的店面都是由我負責，從商品製作、店內裝潢、顧客服務、外送等，我都幾乎能自己來就自己來。到現在十三年了也培養出一群顧客，所以每到用餐時間都蠻忙的。

我想讓大家認識漁香這個品牌，我們家族有一百五十年歷史，希望讓大家知道這些食物是可以用很天然的方法製作，不需要其他的添加物也可以很好吃。目前已經有在推動加盟店的開立，但分店的話因為我自己的時間跟能力實在有限，所以可能要等其他兄弟姊妹想通有想回來再說。

(本文摘自 《IN新竹004期》)