擁有一百廿一年歷史的百年漢餅專家「新復珍」，位在新竹美食大本營城隍廟周邊。

經營者迄今傳至第四代，它的招牌肉餅「竹塹餅」，堅持選用新竹上等黑毛豬肉、

特選紅蔥頭、蜜糖冬瓜等為餡料，外皮鬆酥、內餡柔軟，口感香濃，

又以新竹古名「竹塹」為名，成了不少饕客慕名而來的經典新竹小吃，

也是陪伴在地人長大的懷舊滋味。

熙來攘往的城隍廟前廣場是新竹美食一級戰區，琳瑯滿目的傳統小吃吸引人潮慕名而來，大快朵頤著名的米粉、肉圓、貢丸湯……但各路饕客吃飽喝足後，接著穿過數十家搭棚架瓦的攤子，來到終點站「新復珍」光顧提貨、品嚐招牌「竹塹餅」。這就是老饕們來到新竹不可錯過的旅食SOP。

新復珍創立於一八九八年，是經濟部認證的「優良百年老店」。但聽第四代經營人、現任總經理吳紘一述說新復珍故事，才知「百年老店」之名掙來不易，新復珍走過歷史的大風大浪，也度過經營的大起大落，老店一生猶如一齣時代大劇。

百年老店 發明「竹塹餅」

時光回溯至一百廿一年前，也是清朝光緒年間，新復珍商行由年僅廿歲的吳張換女士所創立。吳紘一說，曾祖母最早在新竹城隍廟周邊、也是現在的北門街擺攤賣肉粽，那兒當時是相當重要的貨物集散市場，由於曾祖母總打著赤腳、後腦杓又微禿，因此人們都暱稱她為「無頭毛的阿婆」。

吳張換為了擴大肉粽的生意，著手開發新產品，選定了大眾喜愛的糕餅。她把拿手的肉粽餡料揉進糕餅內，獨創了鹹甜口味交織、兼具鬆脆柔軟口感的肉餅，結果在新竹地區一炮而紅，不少在地人還將這個新竹好滋味帶去外地給親朋好友，肉餅口耳相傳獲得「竹塹餅」的美名，如今也是伴隨著新竹人長大的味覺記憶。

吳張換的「竹塹餅」受到城隍廟進香客的讚賞，銷路奇佳。五年後，曾祖母和曾祖父吳岩，兩人拿掙來的錢，買下新復珍公司現址，開始經營門市糕餅業。

吳紘一說，新復珍起初有店面時，還只是一棟兩層樓的矮房。但因糕餅聲名遠播，加上新復珍後來也負責代理日本進口的商品，如明治、森永等，累積不少資本，四十多年前，兩層樓的新復珍因此改建成為現在七層樓高的大樓，一、二樓維持糕餅工廠及店面，三樓以上採多角化經營，建為電影院，在當時大樓屈指可數的新竹地區，是地方上一件大事。

吳紘一運用大量木作裝潢，打造傳統老店古色古香的氛圍，讓踏入店裡的客人感受到濃厚的老店氣息。（圖／翁子恒攝）

經營危機 「倚老賣老」重生

但吳紘一說，「新復珍」時不我與，商業版圖擴張以後，不巧適逢錄影帶問世，戲院生意一落千丈。鄰近的中山路上又開了好幾家店面明亮、設計新潮的西點蛋糕店、烘焙坊，分食新復珍老本行。他坦言，相較之下，當時外貌陳舊「像個雜貨店」的新復珍不堪一擊。

直到廿五年前，約民國八十多年，新復珍一度面臨倒閉危機。吳紘一回憶，那時，新復珍即將滿百歲，經營上卻遇到前所未有的窘境。有人安慰他，家中長輩百歲離世算「喜喪」，後生晚輩出殯要穿紅衣服，老店此時關了也不必感傷。「但我捨不得。」吳紘一說，他十九歲就離鄉赴台北念書、創業，在五十二歲那年接到阿姑的請託，他相信命運的安排，遂回到新竹接店。

吳紘一說，轉業初期，他對糕餅一無所知，卻又心急盼老店死灰復燃，半年內瘦了六公斤。但阿姑告訴他，「經營糕餅店，要先從做糕餅學起。」他鐵了心，進廠與師傅待了兩年，每天桿七、八千張餅皮，通透理解自家產品後，引領老店轉型起飛。

正式掌店的吳紘一重新擬定老店的經營心法，採取「倚老賣老」策略，先投資六百萬元以大量木雕、木製品裝潢店面，與其他現代化糕餅店做出區隔；他也把復興高工廣告設計科畢業的兒子吳振豪拉進來，重新設計包裝，賦予產品新生命。

不只翻修外裝，吳紘一也改良產品。他說，招牌「竹塹餅」早期會添加大量豬油，「冬天外皮要浮出一層白白的，才是真材實料」，但時代改變，年輕人不愛油膩、而偏好健康清淡的口味，他一邊調整配方，也把原來拳頭大小竹塹餅，縮小為二分之一的精緻尺寸。

吳紘一說，在產品改良期間，「我就是新復珍最大的客戶」，他自掏腰包買餅送給北部的朋友，一方面做公關，也身兼行銷業務。他說，聽到同輩友人的孫子也吃得津津有味，「就是給我最大的鼓勵」。

以豬肉、豬油、油蔥、冬瓜與芝麻為原料的竹塹餅，是來新竹必吃、必買的伴手禮。（圖／翁子恒攝）

飲水思源 老祖先是大資本

第四代的吳紘一，轉眼接手新復珍已廿五年，老店找回當年生機，「來城隍廟的人，不只是來吃米粉、喝貢丸湯，也專程來吃我的餅」，不只是竹塹餅，還有「柴梳餅」、以及採用新竹柑桔及高成本海藻糖製成的「美祿柑」，老店也在每年中元節前後製作限量版水潤餅，是很多信眾到城隍廟拜拜必買的供品。

吳紘一說，好多年前，他把第一代曾祖母的照片，從祖母的梳妝台前，拿來自己在新復珍的辦公室裡，「每天看著曾祖母的容顏，我心裡想著，要好好經營，才對得起我的老祖先」，老店度過百年大壽，他許諾要乘載祖先的技藝邁向下個百年。

近來，新復珍也跨出舒適圈，嘗試不少創新作法，例如日前與新竹市府合作，找設計師替中秋禮盒設計應景包裝，為經典產品增添年輕新意。吳紘一也說，現在網購正夯，「我以前很鐵齒，不相信網路，但這要改變」，才能把好滋味銷出去。

新復珍如今已成城隍廟周邊的招牌地景，竹塹餅滋味也是伴隨老一輩新竹人長大的味覺記憶。吳紘一說，經營一間百年老店，老顧客就是它最珍貴的資產，也是師傅把關產品、堅持原汁原味的原動力。走過百年歲月，吳紘一感謝新竹鄉親，「是他們把我養大的。」

由於全自動化無法維持傳統糕餅的口感及味道，至今仍有數位製作糕餅超過20年的師傅每天現場用手工結合半自動化的方式製作。（圖／翁子恒）

由於全自動化無法維持傳統糕餅的口感及味道，至今仍有數位製作糕餅超過20年的師傅每天現場用手工結合半自動化的方式製作。（圖／翁子恒）

(本文摘自 《IN新竹004期》)