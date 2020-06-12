台灣通姦除罪化後，引發不少人擔心，認為這恐會讓正宮在婚姻上沒保障。不過值得關注的是，在通姦除罪化後短短12天，全球最大偷情網站「Ashley Madison」上，台灣的註冊會員人數比同期激增7成，其中大多是女性會員，這也引發營運團隊關注。

根據《自由時報》報導，從通姦除罪化至本月9日，偷情網站Ashley Madison註冊人數新增1360人，相比過去同期上升7成，台灣會員平均年齡為34歲，由性別來看，女性多為38歲至40歲，男性則是40歲至44歲，而女性更是遠多於男性，男性並無明顯增長，其中會員多為已婚人士，也有單身者註冊，不過意圖多為了與已婚者約會。

不僅在台灣，國外的註冊人數也遽增，根據《洛杉磯時報》指出，Ashley Madison過去幾個月來，新註冊人數增長了10%，由於受到新冠肺炎疫情影響，民眾因禁足令待在家悶壞了，還有人因疫情而失業等壓力，造成有人選擇上網尋找性伴侶，紓解壓力與孤單。