葉宗諭、余成浩 《夜餘製豆》創辦人

兩位是高中同學，大學時，分別在不同學校念資管。畢業後就開始討論未來要一起創業，先是在同一間餐飲店上班，之後到不同咖啡廳工作與學習，直到買下烘豆機才開啟了創業之路。

潛藏在中央市場內的《夜餘製豆》，是由兩位七年級生葉宗諭、余成浩所創辦。提供自烘咖啡豆、咖啡飲品的販售，亦有跟店家配合定期供應烘豆，甚至是評估現場設備及設定咖啡製作SOP的客製化服務。從業餘的咖啡愛好者，到利用下班後的夜餘時間烘製咖啡豆；從經營線上品牌，到在中央市場內開設實體店面。兩人一步一腳印地不斷累積自己的咖啡知識及創業能力，開創出現在的規模。讓我們來一窺「葉、余」二位老闆，從「業餘」到「夜餘」的創業歷程及經營秘訣。

商業模式

內容

上下游的掌握

從咖啡豆採購、烘製，到咖啡製作，上下游都掌握在自己手中，因此能確切控管營運成本及商品品質。

精神

創造平易近人的感覺

烘豆方式符合現代潮流、咖啡飲品製作口感朝大眾都能接受的方向、商品價格偏低價，做出這些選擇都是希望能推廣咖啡是平易近人的飲料。

經營

老市場中的咖啡飄香

老市場店面長時段的營業時間，吸引不同屬性的客群上門。上午市場買菜的絡繹人潮、附近商圈店家的店員，午後時段則是長期經營網路行銷而慕名前來的客人。

互動

定期更換商品項目

每月參與產地咖啡豆的杯測會，定期追蹤業界資訊，並選用最新鮮及新穎的咖啡豆來烘製與出杯，定期更換商品項目，讓顧客可以不斷嚐鮮。

創業歷程

01興趣養成

葉宗諭大學時期常跑咖啡廳寫報告，因此養成喝咖啡的習慣，並逐漸從義式咖啡喝到手沖咖啡。喝出不同咖啡風味後產生興趣，開始研究各種咖啡豆的品種、產地、沖泡及烘焙技法的差異。

02初期嘗試

出自咖啡的熱愛，葉宗諭開始會買咖啡豆回家製作手沖咖啡、嘗試用手網自行烘焙咖啡豆。

03下定決心

在烘出心得後，便決定以烘製咖啡豆創業，去考取烘豆師證照、買下他們人生中第一台烘豆機，開啟了製豆人生。

04創業奠基

兩人分別去不同類型的咖啡廳工作，藉此增加自己的咖啡知識及學習別人的營運模式。僅能利用下班後的夜間時段研究及烘製咖啡豆。

Tips

因為兩人在不同屬性的咖啡廳工作，分別累積不一樣的能力及知識。所以在現在的工作分配上，一人是採購、烘製等較屬於前端的技術層面，另一人則是商品定位、店面營運等較屬於後端的市場層面。

05店面開設

創業初期只利用社群媒體曝光及販售，在網路上累積固定客源與穩定收入後，希望有個實體空間能推廣咖啡文化，因此在親友媒合下，進駐中央市場開設實體店面。

06穩定經營

多年的烘豆經驗、兩年的社群媒體經營、半年的實體店面營運，不論在線上或線下、咖啡豆或咖啡飲品，目前都已擁有穩定客源。

Tips

兩人創業以來，一路都秉持著有多少時間與資金做多少事情的步調在前進，即便速度不快，但穩扎穩打的方式也讓兩人無背負龐大資金的壓力。

行銷經營key point

培養多元興趣

以創造咖啡平易近人感覺為宗旨的兩位，平時最喜歡主動跟客人聊天，為了要讓話題更多元且不受侷限，因此在工作之餘會不斷培養各種興趣，像是閱讀、運動、音樂、旅遊等。

積極參與各式活動

除了自己品牌的建立及固有的客源維持外，兩位創辦人也會積極投入各種活動，例如市集、生活節等，或是利用空閒時間參加社團，以此來拓展人脈及接觸不同屬性的客人。

(本文摘自《IN新竹004期》)