擁有國際市場卻少有人知的隱形冠軍們，透過研發、設計、策略等不同的過人之處製造出超越其他人的產品一起來看看他們到底擁有什麼稱霸世界的冠軍產品吧！

不管水性、油性或溶劑型墨水，泓瀚墨水皆能快速的開發符合顧客需求的墨水。（圖／泓翰科技提供）

泓瀚

不管水性、油性或溶劑型墨水，泓瀚墨水皆能快速的開發符合顧客需求的墨水。現有品項包括：光固化墨水、環保型墨水、熱昇華墨水、PU皮革墨水、條碼墨水、水性染料墨水、水性顏料墨水、魔術墨水。

Sonic Mini正面圖片（左）與Transform正面圖片（右）。（圖／普羅森科技提供）

普羅森

入門3D列印

Sonic Mini

‧ 每層1秒快速列印

‧ 觸控面板操作、離線列印

‧ 出色的精度和列印品質

‧ 高度可靠、更不需要維護

‧ 開放使用第三方樹脂

‧ 操作簡便

超大尺寸，一次印完所有細節

Transform

‧ 雙尺寸面板極速切換、列印效率加倍提升

‧ 獨家平行光ParaLEDR、穩定光源增進列印品質

‧ 同級印表機2倍Z軸、完美解決使用者需求

‧ 開放使用第三方樹脂

‧ 觸控面板操作、USB輕鬆上傳檔案

台灣意象 台灣黑熊X牛肉麵（左）、森林守護者（中）、愛情圓舞曲（右）。（圖／讚爾藝術提供）

讚爾

台灣意象

台灣黑熊╳牛肉麵

台灣保育種動物結合在地美食牛肉麵，留下台灣的美好紀念。

愛情圓舞曲

手工雕刻上色，鑲嵌施華洛世奇水鑽，為你們紀念那始終不渝的愛情。

森林守護者

細緻的雕工與上色，屬於聖誕節雪夜的溫暖記憶。

(本文摘自《IN新竹006期》)