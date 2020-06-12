天氣逐漸轉熱，讓不少人開始吹冷氣、開電風扇，但小心把身體給吹壞了。大陸有一名男子，日前起床後發現，脖子與側臉僵硬且麻，甚至不能控制嘴部，讓他嚇得趕緊就醫，才得知原來是冷氣吹太兇，前一天他滿頭大汗回到家，在沒將汗擦乾的情況下，就面對面狂吹冷氣，吹了一整晚導致面癱。

根據《騰訊新聞》報導，深圳一名胡姓男子在本月11日，睡醒後欲刷牙時，發現他的側臉及頸部不僅僵硬且麻痺，刷牙時甚至難以控制，嘴角不斷流出水，嚇得他趕緊至南方科技大學醫院就醫，而康復醫學科副主任劉金表示，胡男是患上顏面神經發炎，也就是俗稱的「面癱」。

為何睡了一覺就面癱，原來胡男前一天逛完街後，滿頭大汗回到家，為了趕緊替身體降溫，於是開啟冷氣，且面對面直吹消暑，甚至還加開電風扇吹一整夜，豈料隔日起床後就驚覺面癱。劉金提到許多面癱患者，為了立即降溫，長時間吹某個部位，而臉部經冷風一吹，且在免疫力較低的情況下，導致神經血管受寒引發痙攣，顏面神經組織腫脹因而面癱。

醫師劉金提醒，夏天吹冷氣消暑要適當，晚上睡覺時更要注意保暖，假若出現面癱症狀，發病一週內立即治療，正常2至3個月可治癒，但6個月若未好轉，痊癒性可能就不大，2年未恢復則為有後遺症，確診面癱後更要小心，可用溫水洗臉，並按摩局部穴位，或是進行表情肌肉訓練，外出時臉部也要注意保暖，也別長時間吹某部位，面癱很可能復發。