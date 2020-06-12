有一段時間，「高手在民間」這種說法不知道為何在台灣流傳很廣。比方說，據說香港著名的雷諾探長其實定居台灣、惡名昭彰的跛豪也在台灣、詠春拳葉問的嫡傳子弟也在台灣。那時候風聲鶴唳，我們經常想像某個看起來毫不起眼的大樓管理員，其實就是真正的武林高手。

這個「高手在民間」的概念後

來似乎被製造業版本的「隱形冠軍」接手。台灣一開始的隱形冠軍，是因為沒有品牌，吸引全世界的理由是C/P值「世界級」；後來台灣的「隱形冠軍」是技術強，全世界品牌必須來台灣找技術，例如台積電、寶成。

我們在新竹多方打聽，竟然也發現非常多這種「高手在民間」的公司，或者說，如同池井戶潤小說下町火箭、陸王，這些外面看起來毫不起眼的小公司，其實裡面的技術能力足以打敗巨大企業。本次我們選擇其中三個類型不相同的「隱形冠軍」，讓新竹朋友們稍微感受一下其威力，下次在某個路邊看到的破爛工廠，記得多看幾眼，說不定它就是世界級的技術冠軍！

【讓墨水印出全世界】

隱形冠軍的研發魔法

泓瀚科技位在新竹市香山區大湖路的上坡處，從下面往上看，其地理位置與景觀似乎就呈現了泓瀚低調、鴨子划水的行事風格：如同竹筍一樣，當他從密林中冒出頭的時候，其實他就已經相當茁壯了。

泓瀚科技以大圖輸出作為起家主要事業，目前也是核心業務之一。其色彩、技術與價格在全球市場上都擁有強大優勢。但泓瀚並沒有止步於大圖油性油墨，現在的泓瀚已經很難用幾句話說明其技術與業務，從3C到生技、從傳產到高科技，

基本上只要需要印刷、只要需要顏色，都會遇到泓瀚。

為了追求最佳的產品，每一個製程都不馬虎，從一般墨水廠較少自行製作的研磨色漿開始，一直到墨盒、墨袋的包裝都一手包辦，因為所有流程都自己製作，也更能保證每項產品的品質。

維持優良品質的關鍵不只要有好的技術，也需要最佳的管控流程。在泓瀚的品管室裡面，每一批油墨都會抽樣放入編號瓶保存十八個月，以便未來追蹤各種問題，對於自家產品的負責任態度，令人尊敬。（特別感謝：品質保證部助理工程師 陳麗雪）

由於產品走遍全世界，所以測試單位經常需要針對輸出國家測試油墨在當地溫濕度的狀況下與不同公司噴頭搭配下，是否依然能表現傑出。

圖中為工程師郭圳昇測試實況。背景光線是為了測試UV油墨而專用的LED燈，所以偏黃。特別感謝：測試工程師 郭圳昇、廖文賢（圖／翁子恒攝）

泓瀚科技負責人／呂椬境博士

泓瀚科技負責人呂椬境博士（圖／IN新竹提供）

泓瀚負責人呂椬境博士為技術起家，踏實親切的作風，打造出一個讓世界驚艷不已的色彩王國。但經過深度採訪，我們深知泓瀚的大樓只會越來越高，直衝天際。

因為向來謹慎，我們每一個採訪都會早到。這次來到泓瀚墨水，也是早了很多時間，於是就在外頭鬼鬼祟祟打量這家工廠，附近的大媽阿姨都對我們投以詭異的眼光。

如果說本期介紹的普羅森是正在起飛的青年，鑫林公司是腳步穩健的中年，那泓瀚企業就是身處中間的壯年階段。我們如何得知呢？在這三家公司裡面，泓瀚同時有全球相當的市佔率（如同鑫林），而其研發與新計劃也持續勃興（如同普羅森），從無塵室看到3C與生醫的未來，從研發室裡面看到全世界各國來的機種，就知道我們身處的荒郊野外，其實是全世界所有印刷業（也許不止）的未來指揮中心。這邊不只看到驚人的未來性，從細節的追求、制度的完善，我們都可以感覺到創辦人的雄心壯志與執行力。

我們拜訪泓瀚時，正好是武漢肺炎最囂張的時刻，整個採訪就在大門口的白色棚子進行。創辦人呂?境博士、攝影師翁仔跟採訪人員之一的編輯都是清大校友，所以整個採訪就以清大校友會的樣貌開始進行（哈哈）。

泓瀚創辦人在其他大廠的噴頭開發部門工作後，看到油性噴墨的市場這個空缺，於是決定進行創業。油性油墨主要是用在大圖輸出，直到今日，這塊業務仍然是泓瀚的重要業務。

當時家中可能沒有車庫，於是進行了史無前例的「浴缸」創業，在家中浴室調製各種油性油墨。多次嘗試，一點一點長大，不斷搬遷工廠，泓瀚腳踏實地慢慢成為台灣最重要的油墨生產中心。或許因為技術扎實，每個環節都不假手外人，中間遇到品質不好的委外廠，就收回來自己做，所以從研磨、甚至連油墨瓶都在自家廠內完成。（因為油墨瓶品質好，甚至都有人來要求購買。）

這家隱形冠軍，除了藏身於山林間，從泓瀚舉目望去，一度會懷疑自己在某個有著宗教大師的禪院，才能有如此令人心情平靜的景緻，遠眺還能見到香山海邊；但轉身一看，整個廠房的每一樓層都乾淨整潔，所有人員穿著實驗服，不同房間有不同的光線組成（UV油墨的房間不能有紫外線），完全像是電視中某個矽谷公司的高科技廠房。這種落差感，也許是另外一層意義的隱形冠軍。泓瀚的噴繪測試區充滿全世界各種公司送來的噴印機，從生醫領域、高科技資訊領域，走進任何一間你都可能會遇到下一個科技界大事！

雖然我們在參觀訪問行程中，感受到身在「世界級」一流廠房，但是突然遇到創辦人從雲林請來的五府千歲時，還是觸動到我們心中台灣人的那種樸實平素的一面。我猜這間房比大部分公司C字輩（C-level）主管的辦公室來得大，這個空間比例也代表了故鄉、「根」在創辦人心中的位置。作為同為清大畢業的學弟，我真的驕傲有這樣的學長，在全世界產業界中有一個不小的位置。

(本文摘自《IN新竹006期》)