新竹除了充滿神秘感的隱形冠軍工廠之外，也有許多好玩的工廠張開雙臂歡迎著旅客的到來，這期的小旅行路線將帶領大家騎著YouBike探索香山有趣的觀光工廠及夜間的秘密景點！

交通工具：YouBike，親切費率讓你輕鬆騎！

0-4小時 10元／半小時

4-8小時 20元／半小時

8-小時 40元／半小時

老字號景點／香山車站

一離開火車月台走進香山車站，便會聞到淡淡的木香！香山車站在日治時期興建，使用阿里山檜木為主建材，也是現今全台僅存的檜木造車站，入母式造屋的形式也只有在香山看得到。現在使用的站體已有將近百年的歷史，更是新竹的市定古蹟。另外，如果細心觀察，會看見出口延伸屋簷的兩側，掛著像是風鈴的優雅裝飾，此裝飾稱作「鎖樋」，為日式建築的排水裝置，雨天時水將會從屋簷順著鎖樋直流而下，形成獨有的風景！

搭乘火車到香山車站，出閘門的右手邊便會看見YouBike站點，在古蹟前面稍作停留，便可以開始今日的單車遊！

地址：300新竹市香山區朝山里中華路五段347巷2弄7號

香山火車站站體已有將近百年的歷史，更是新竹的市定古蹟。（圖／IN新竹提供）

大人的休日提案／纖碧爾啤酒工廠

偌大的建築裡藏著的是關於釀造啤酒的精髓！纖碧爾啤酒工廠為新竹唯一的啤酒工廠，成立已超過十個年頭，釀造過程不添加任何的化學物質，是天然的好喝啤酒。來到這裡不僅入廠參觀，從頭瞭解啤酒的釀造工藝，更設立有奢華的啤酒浴！啤酒花含有可以使人放鬆肌肉，提高心肺功能，啤酒酵母更是可以讓皮膚更加光滑細緻。最後，工廠裡更有著豪華的海鮮與和牛料理。雖然騎車不宜喝酒，不過吃到好吃的料理，就提著啤酒回家，並繼續上路吧！

地址：新竹市香山區中華路六段6-3號；電話：03-540-3472

營業時間：週一到週日，10:30-22:00

除了入廠參觀，從頭瞭解啤酒的釀造工藝，更設立有奢華的啤酒浴。（圖／IN新竹提供）

闔家旅遊好去處／老鍋休閒農莊

只要天氣好，一進入門口便能在米粉架上看見一團團像是白雲的米粉！老鍋休閒農莊為百年米粉品牌「老鍋米粉」所創立，為了推廣新竹米粉的產業文化，除了經典的手工米粉DIY體驗之外，老鍋農莊也包含了紅龜粿以及客家湯圓等…料理的製作課程，更有刺激的爆米香體驗。另外，為了讓遊客更瞭解與米粉息息相關的風與環境，老鍋休閒農莊近期更結合了17公里海岸線以及沿岸的風力發電推出了一系列的生態導覽。

地址：新竹市香山區西濱路六段569號；電話：03-537-3075

營業時間：每日08:30-17:00 （除星期三公休）

只要天氣好，一進入門口便能在米粉架上看見一團團像是白雲的米粉！（圖／IN新竹提供）

最夯新景點／17公里南港站

三月底最新完工的17公里南港站是香山最夯的新景點！此站為17公里海岸線自行車道的終點站，新竹市政府將原本的瞭望塔重新打造，並闢建周邊廁所及休閒空間，讓這裡成為一個供人休憩與遊玩的小廣場。瞭望台內部漆成了可愛鮮豔的黃色，爬上瞭望台更可看見在香山濕地當中，台灣少見的沙丘美景。特別提醒，香山濕地是國家級重要濕地，其中南端的香山沙丘上有蔓荊、馬鞍藤等自然生長的植物，為了維護生態環境，禁止民眾進入，瞭望塔便是你的最佳選擇！

在最新的景點打卡拍照後，便能沿著17公里海岸線吹著海風踏上回程，更有機會欣賞到香山的落日美景，結束飽食又滿足的香山一日遊！

地址：300新竹市香山區西濱公路560號

沿著17公里海岸線騎，欣賞風景之餘還能強健體魄，是個適合闔家出遊的景點。（圖／IN新竹提供）

祕密景點／夜晚的新竹天后宮

媽祖家變美了！新竹市政府邀請國際大獎肯定的設計師黃暖晰操刀，為香山天后宮設計燈光，讓夜晚的廟宇更顯美麗，如果有空的話，夜晚的天后宮絕對是讓你驚嘆的秘密景點。

地址：新竹市香山區中華路五段420巷191號；電話：03-537-4327

營業時間：每日06:00-20:00

夜晚的天后宮經過燈光點綴後變得更加閃艷動人。（圖／IN新竹提供）

(本文摘自《IN新竹006期》)