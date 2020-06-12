中國古代宮內勾心鬥角，就是為了取得權力，假若稍有一點差錯，都有可能被人栽贓陷害，甚至人頭落地。清朝奠基者努爾哈赤在42歲時，娶了12歲的烏喇那拉氏(名阿巴亥)，之後她為努爾哈赤生下3子，鞏固地位還被封為大妃，深受努爾哈赤的喜愛，豈料她晚年卻相當悽慘。

阿巴亥7歲時父親滿泰過世，為了保住部落，12歲時在叔叔布占泰安排下，嫁給42歲的努爾哈赤，而她不僅儀態大方，且聰明伶俐，因此獲得努爾哈赤的喜愛，2年後大妃葉赫那拉氏病逝，阿巴亥便被立為大妃，相繼生下第12子阿濟格、第14子多爾袞及第15子多鐸。

根據《滿文老檔》記載，在天命五年（1620年）初，努爾哈赤的小妻塔因查聽聞侍女秦太與一名納扎女人發生口角，得知阿巴亥與努爾哈赤次子大貝勒代善過從甚密，還曾準備飯菜送給大貝勒，大貝勒不僅接受也吃了，而她也曾為四貝勒皇太極準備，但四貝勒僅接受卻並未吃，不僅如此，阿巴亥一日三番兩次差遣奴才到大貝勒家，遂向努爾哈赤告密。

當時清朝有「收繼婚制度」，意味女子的丈夫死後，嫁給丈夫兒子的婚姻，因此努爾哈赤曾說過「俟我百年之後，我的諸子和大福晉都要交給大阿哥收養」，推測阿巴亥知道待他駕崩後，自己將交由大阿哥代善撫養，因此便傾心於代善，努爾哈赤最終以竊藏大量金銀財物為由定其罪，之後又經蒙古福晉告發下，在阿濟格阿哥家中找出私藏的綢緞三百疋，最終廢除阿巴亥大福晉之位，也不再與她同住。

不過隔年，努爾哈赤仍放心不下阿巴亥，最終將她復位，到了天命十一年(1626年)8月，努爾哈赤在外染上重病，並要求阿巴亥來見他，豈料途中努爾哈赤就駕崩，交由代善、阿敏、莽古爾泰和皇太極四大貝勒主政，各諸王以努爾哈赤的遺言為名義，讓阿巴亥在次日殉葬，享年37歲，其中還有阿濟根及告密小妻塔因查。