做自己的所在：滑板客IN新竹

「你知道從清大到車站，走路跟坐公車的時間一樣嗎？」

大一時剛從高雄來新竹讀書的冠宏，去市區買了人生的第一個滑板，

在晚上十點後拿著滑板從市區走回學校，這是他滑板故事的開端。

超過十年後的某日早上八點，我們在頭前溪某個橋下的滑板公園碰面，

聊著這些年在新竹的滑板日常。

「我可能真的會為了滑板留在新竹」，

這是他在新竹找到的「答案」。

陳冠宏，從大一開始接觸滑板至今已超過十年。（圖／翁子恒攝）

【訪者介紹】

陳冠宏，清大材料系博士班，從大一開始接觸滑板至今已超過十年，新竹是學習滑板的開端，也是探索新竹的一種方式。

Q1平常會在哪裡滑板？

在頭前溪公園還沒有出現之前，最常滑板的地方主要是清大、交大，清大的話就是校園裡到處滑，交大則會去溜冰場，晚上的時候那邊有開強燈，會有蠻多人聚集在那邊的。另外車站附近的話，護城河堤及廟口前的廣場也會有很多人滑。

頭前溪公園蓋好之後，我幾乎都在那邊滑！雖然這樣說有點浮誇，但我覺得新竹有全台灣最好的滑板場，場地很大地板很平順，也有很多東西可以玩，現在只差夜燈裝好，晚上就可以自在地滑。

不過滑板場建好之後，反而擔心在街上滑的人變少了。滑板是屬於街頭的運動，在街上滑板應該是稀鬆平常的事情，或者說是最令人嚮往的場景。

Q2在新竹都怎麼認識其他的滑板客？

因為已經學了大概十年的滑板，所以會在交大的溜冰場教人滑板，也會遇到厲害的滑板客，因為新竹滑板的地方其實沒有很多，常常來的就會開始認識。然後，像我常來的這間滑板店”BAMBOOtique”，老闆也會舉辦各式的活動，像是烤肉或是滑板比賽，在這當中也會認識很多的人。

因為滑板人都很喜歡在晚上滑板，好像會比較有精神（笑），所以滑完滑板之後會帶他們去吃和味小吃店，新竹開這麼晚的店不多，這間又超級好吃，這大概就是新竹少數的夜生活了（笑）。

Q3新竹的滑板文化和空間有什麼特色？

新竹的滑板客真的來自各行各業，有工程師、服務業或是像我這樣的博士生，小朋友其實也越來越多，最近也有一些上年紀的父母起初為小孩而滑，後來反而自己滑上癮。

大家的生活平常其實不會有什麼交集，都是因為滑板而相聚在一起。這樣反而有一種發散、各自獨立，有自己的特色的氛圍，雖然是一個群體也互相認識但大家都會有自己的想法，是比較異質性的團體。在新竹真的可以因為滑板認識非常多不一樣的人。

新竹有很多的外來移入人口，大家不見得是依靠著地方來連結或認識彼此，在這裡反而更多的是圍繞社群與人來建立關係，這是我感受蠻深的地方。

Q4對你來說，滑板的精神是？

滑板對我來說是一個非常自由的運動，沒有任何的規則去告訴你應該要怎麼做，所以非常強調自我探索跟創造新規則的精神。在這個狀態下每個人都會有自己的一套看待滑板的方式，從穿搭到板子都會有很重的個人風格。

很多的運動都已經有固定的訓練方法或是會有很多科學去佐證怎樣會讓姿勢更標準，但滑板是很新的運動（約在1950年代出現），不會有這些限制，但也不會有明確的學習方法，所以在練習的過程中如果沒辦法自己找到樂趣的話就會很有挫折感，因為很少人可以告訴你怎麼做，告訴你之後也要你自己用身體去實作才能體會。

不過有趣的點是，我是學科學的人，在滑板的過程中反而一直在研究一套屬於滑板的力學，也在分享的過程當中不斷實驗，試著驗證這些事情，我想這也是屬於我實踐滑板精神的一種獨特的方式。

在滑板的過程中，陳冠宏研究著屬於滑板的力學，用另一種方式實踐滑板精神。（圖／翁子恒攝）

在滑板的過程中，陳冠宏研究著屬於滑板的力學，用另一種方式實踐滑板精神。（圖／翁子恒攝）

在滑板的過程中，陳冠宏研究著屬於滑板的力學，用另一種方式實踐滑板精神。（圖／翁子恒攝）

BAMBOOtique小故事

這間滑板店在新竹已經經營超過二十年，原本的顧客嘉迪從打工、店員再把店頂讓下來成為老闆，就是想留住這個空間與隨之帶動的社群，在新竹推廣滑板文化。嘉迪和朋友現今已在十二間新竹國高中教過課，並在多校成立滑板社團，現今各縣市滑板客稱羨的「頭前溪公園」，更是嘉迪從將近十年前開始，跟議員與各屆市長長期交涉之後的甜美果實。「對我來說，現在更像是新竹滑板文化的開始」嘉迪如此說道。

BAMBOOtique滑板店在新竹已經經營超過二十年，原本的顧客嘉迪把店頂讓下來成為老闆就是想留住這個空間與隨之帶動的社群，在新竹推廣滑板文化。（圖／翁子恒攝）

BAMBOOtique

新竹市東區勝利路80號

TEL:035251242

每日12:00–22:00

和味小吃店

新竹市北區長安街36號300號

TEL:035230680

每日11:00–14:00, 17:00–02:00 （周六公休）

《IN新竹006期》