日本動畫《通靈王》（シャーマンキング）是漫畫家武井宏的作品，1998年至2004年間在《週刊少年Jump》連載，但後期因故遭腰斬，直至2008年時，才重新發行完整版，而今日官方宣布，將全新製作通靈王動畫，更釋出宣傳短片，讓粉絲們都相當期待。

《通靈王》描述一名13歲的通靈人麻倉葉，能與自然界中的精靈及神佛交流，甚至有超乎常人的能力，他為了實現「過著無憂無慮生活」的願望，遂從老家出雲至東京修行，並參加東京通靈人預賽，期間發生許多磨難，也讓麻倉葉從中學習成長。

當時《通靈王》引發討論，但最後結局被批爛尾，人氣也因此下滑，而續作《通靈王FLOWERS》以主角之子為故事主軸，沒想到刊載的《JUMP X改》出版社倒閉，導致前作、續作都被腰斬，直到2008年時才重新發行完整版，並新增完整的故事結局。

之後為紀念《通靈王》20周年，武井宏之又再創作新篇章《通靈王THE SUPER STAR》，目前仍在《少年MAGAZIEN EDGE》連載中。官方推特「SHAMANKING_PR」日前宣布，2021年4月將推出《通靈王》全新動畫，且以經典《通靈王》劇情為主，還貼出由林原惠演唱的主題曲《Over Soul》，這也勾起不少人的回憶，短片累積157萬人觀看。