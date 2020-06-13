這世界上每個人都有不同的性格和生活習慣，但有時候太過要求別人必須符合、順應自己，總會讓對方感到壓力非常大，像是有嚴重潔癖的人，對家中的整潔就非常在意，如果有朋友來到家裡吃飯、作客，很可能就會面臨時時刻刻都得小心翼翼，看對方臉色的窘境。

在諮商心理師林萃芬的《從習慣洞察人心》一書中，就有提到關於潔癖的故事，一群朋友因為阿淨新居落成而被受邀到他家吃飯、敘舊，然而才剛進門還沒換上拖鞋，眾人就被告知了「客人須知」，阿淨要求大家上廁所時必須用「一根手指按電燈開關」，以免弄髒了牆壁，除此之外，阿淨壓迫性的眼神也讓大家備感壓力，只要有人把食物不小心掉到桌上，他就會立刻拿抹布來擦，或是有人以不正確的手勢開關燈，他也會馬上衝過去糾正。在如此有壓力的環境下，大家吃完飯就只想匆忙逃離，直到出了阿淨家門，才終於可以放鬆下來。

在我們的日常生活中，很多人為了逃避這種壓力與焦慮，都會選擇盡量不與這類人相處，而有潔癖的人也大多不太能夠發現自己帶給別人的感受，只承認自己頂多有點要求完美，但這或許是他們從小到大的生活使然，被長輩要求各種事物都得按照規矩來，自然沒辦法承認這是一種「不良習慣」。

諮商心理師林萃芬在書中也提醒，有潔癖習慣的人首先要調整的就是對於他人的包容度，接受別人和自己的不一樣，才能循序漸進地讓自己在每種環境都能放鬆，幫助減緩人際互動之間的壓力。