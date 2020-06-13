外國人來台因為文化差異，經常鬧出不少笑話，脫序行徑也讓本地人看了冷汗直流。日前就有網友透露，外國朋友向他分享台灣便條紙厚又有特色，沒想到真相卻讓他哭笑不得，畫面曝光後眾人全笑瘋了，紛紛留言吐槽「這是我們用來跟天堂聯絡的信紙！」

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》上傳一張照片，只見一疊金紙用橡皮筋捆起來，放在桌面上，上頭還印著「四方金、祈求平安」等字樣，然而有2張金紙卻被抽出來，還用黑筆寫下工整的筆跡，「國外的朋友問…你們台灣的便條紙…很厚耶！很有特色！」仔細一看，原來是對方錯把「金紙」當作便條紙，讓原PO瞬間覺得無言。

畫面曝光後網友笑瘋了，紛紛留言直呼「這便條紙不能回收，只能火燒」、「真方便，寫完還不用寄，燒一燒就收得到了」、「字體好工整呀！」、「這是我們用來跟天堂聯絡的信紙」、「跟你朋友說，寫完記得化掉，不管朋友在多遠的地方都收的到，比5G還快」、「你沒跟他說，還不用貼郵票，總有一天會收到」、「我也有外國朋友說這種『色紙』很漂亮」、「還好是金的，銀的好像不太妥」。

事實上過去也有外國人因為不瞭解台灣的風土民情，而鬧出笑話，去年10月底一名來自丹麥的單車選手Anthon Charmig，才因為將墳墓當作龍椅，誤觸台灣文化；後來又有一位印尼女網友將她的臉書大頭貼放上一張她大腿開開，坐在墳墓祖先牌位上的照片，墳墓兩旁寫著「南山添福祿，海川遠流長」對聯，掀起軒然大波。