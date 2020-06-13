台灣機車密度高居世界第一，是不少人通勤、出遊的代步工具。不過日前就有網友好奇，明明機車相較於小客車，不穩定最高也容易摔車，為何偏偏人孔蓋大多設在機慢車道？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人揭露背後暗黑真相。

原PO日前在PTT「八卦板」以「為什麼人孔蓋大多在機慢車道？」為題，PO文指出「通常人孔蓋大多在機慢車道，偏偏最不穩定易摔車就是機車，為什麼不直接設計在路肩或人行道就好？不然車輛都要被迫接受不平整的路面，有沒有人孔蓋愛設在機慢車道的八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「那你就要看是先有人孔蓋還是先有機車道了」、「要維護時比較方便」、「管線埋在那裡啊不然勒」、「窮人的命不值錢」、「顛起來才有越野車的感覺」、「路肩又不是到處有，人行道挖了要補比較麻煩且昂貴」。

不過也有內行人點出真相「要開挖的時候超深，超過兩公尺就要設擋土牆，費用暴增。埋在人行道，人行道本身已經填高，開挖不易，上面還可能有結構物，復原時還要鋪磁磚。另外，管線是不能設在水溝中的，高雄大氣爆就是這樣發生的，你開挖水溝下面，復原也要把水溝建回去。然後像我們的油管，上面有水泥，根本不能做緊密電位測量，不能維護管線。」