世界之大無奇不有！在華人社會裡，人死後要入土為安，隨著時代演變，現代人則多以火葬取而代之。不過印尼蘇拉威西（Sulawesi）島上一個村落卻流傳著非常特殊的習俗「馬聶聶」（Ma'Nene），當地人每隔3年會刨開祖墳，將親人的屍體挖出來精心打扮，藉此緬懷已故祖先，並祈求好運降臨。

印尼托拉查人（Toraja）是印尼原生少數民族，總人口大約110萬，其中45萬人居住於塔納托拉查縣。值得注意的是，托拉查人有一項延續數百年的傳統風俗，他們每隔3年會刨開祖墳，將親人的屍體挖出來，進行清潔儀式，並為屍體換上一套新的衣服，好好的梳妝打扮一番，最後一家人一同合影留念。

不過在這項傳統活動中，只有備受後人愛戴的祖先才能享有這項華麗儀式，當地人透過這樣的活動，充分表達對祖先的尊重和緬懷。儀式結束後，家屬會將祖先的屍體放入棺材中，一行人再浩浩蕩蕩的將其抬回墓穴，因為他們深信，儘管祖先的肉體已然逝去，但其靈魂並未離開，精神還是一直與他們同在。