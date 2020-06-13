全聯福利中心因為商品多樣，且經常推出優惠活動，受到不少民眾青睞。日前就有一位女網友透露，在全聯發現超實用的神級好物，貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO日前在《Dcard》PO文透露自己不常下廚，但是每次煮菜時為了提味，都得購入整袋的大蒜，或是一大把蔥，用不完的下場就是放到壞掉，讓她十分困擾。

沒想到近日卻在全聯發現超實用的「辛香料組合包」，無論是薑、蔥、蒜或是辣椒，應有盡有，而且份量適中、價格不貴，不禁大讚「想要的辛香料全都在裡面了！超級適合我這種一個月下廚個3、4次的懶人啊！」

貼文一出隨即引起網友共鳴，紛紛留言直呼「這對不常煮飯的人來說太實用了！」、「對我們這種偶爾煮幾次飯的人真的是福音，每次買調味料或辛香料其實也超過50塊，但根本放到壞掉，這就是賣需求啦～」、「家樂福也有！獨居煮飯少女的福音」、「當然會貴一些啦，不過我更討厭看到東西吃不完爛掉」、「這個真的很實用，現在東西小份小份的賣慢慢成趨勢，畢竟現在人忙碌生活習慣跟幾十年前蠻不同的」、「這個超少出現的，不知道是太搶手還是量很少！ 」