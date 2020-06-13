經常聽到長輩用台語「古意」來稱讚別人，雖然字面上的意思是老實、憨厚的意思，但有時候形容的事件或狀況似乎又不太符原意，讓人搞不清楚究竟是褒還是貶。有網友就好奇想知道，就竟被稱讚古意老實有沒有什麼特殊的含意？

一名網友在PTT八卦板以標題「被長輩說古意老實代表什麼意思？」發文，表示他被長輩稱讚古意老實，是很適合做老公的人選，但不太確定到底是稱讚還是笑他，忍不住好奇直呼「這樣子是代表什麼意思？卦？」有網友就跳出來揭露殘酷事實「他找不到形容詞的意思，就跟女生說可愛的意思差不多」、「不帥不有錢不高只能這樣形容」、「代表你沒有其他好稱讚的東西」、「代表沒有其他優點，可能還是媽寶爸寶」、「代表你真的不帥，老人家的稱讚都很直觀」、「長輩的帥=現實中的普，連帥都不願意說就......」、「又醜又不聰明」、「沒優點的抽象稱讚」、「就看起來沒啥優點，通常長輩遇到帥的就直接說帥了」、「跟你是一個好人差不多意思」。

其實老實憨厚的另外一種解讀方式就是容易上當受騙、容易吃虧，所以有不少人紛紛直言「天真好騙」、「這絕不是好老公的條件別自己騙自己了」、「在現在絕對不是稱讚的意思」、「白癡不會思考好騙」、「就很蠢，我常常被講QQ」、「蠢、笨、膽小、害羞、不會看人臉色不懂做人」、「在這時代就是沒路用，不精明、愚蠢、憨、呆」、「詐騙眼中的肥羊」。