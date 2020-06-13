「前幾天發現老公工作性質，我不知道該怎麼辦…」一名人妻日前透露，老公長年事業不順，經濟能力吃緊，去年透過友人介紹前往大陸工作，每月能匯40萬台幣回家，沒想到本來說好是當經紀人「管理小姐」，直到她看見好友傳來的影片，才知道老公竟然是謎片男主角，突如其來的打擊讓她相當無助。

原PO在臉書粉專《靠北老公》匿名PO文指出，2年前老公事業不順，只能做臨時工或是清潔工勉強餬口，即便有人找他去做放貸的工作，他也堅決不肯。兩夫妻每個月的月收入僅4、5萬元，這對於家住台北又育有一子的他們來說，經常入不敷出。

直到去年有一位大哥來訪，介紹老公赴陸當經紀人「管理小姐」，每月底薪30萬台幣，表現好還會發獎金鼓勵，但條件是必須長期待在大陸，且要各地出差，作息日夜顛倒。老公一聽就心動答應了，且每月匯款40萬至60萬不等的薪水給老婆養家，原PO也不時利用視訊電話查勤，發現老公不是在酒店、飯店，就是在車上，絲毫沒有任何不妥。

直到原PO友人日前傳了一段LINE的影片給她，內容是大陸謎片，儘管畫面中的男主角戴上口罩，且講話故意拉高音，但身為枕邊人的原PO一眼就認出是自己的老公，「我看了非常震驚，原來人在震驚難過時真的哭不出來，而且會心跳加快喘不過氣…」待情緒平穩後，她立刻打電話逼問老公，一開始對方拼命否認，但最後仍坦承自己確實是赴陸當謎片男主角，工作性質則是去酒店找小姐砸錢拍片，線上直播給網友看。

原PO從震驚到不知所措，但老公則不斷安慰，要她忍耐幾年，等賺夠錢後就不幹了，讓她情緒陷入兩難，「我想給小孩一個好的生活品質，但台灣工資低，只能勉強糊口，在台灣工作生活好難好難，想要好的生活好的教育就要忍耐老公從事這方面工作，我真的不知道該怎麼辦…」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「每個月錢都有回來不容易啊」、「把這工作介紹給我，我來承擔」、「我絕對無法接受，扯爆了」、「好像不錯，請你老公幫我老公介紹介紹」、「一個月30萬比加藤鷹還強」、「如果說去日本我或許還會相信，去大陸…除了詐騙，我啥都不信！」