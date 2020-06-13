現代人健康意識抬頭，除了飲食控制也會藉由運動維持體態，美女健身聯盟YouTube頻道邀請了張舒晴、潔西、Lucy路雨希和Bivi華華4位知名網美現身打籃球，有別於男性的粗曠球風，「近身肉搏」的畫面香豔刺激，讓不少人看了血脈賁張。

張舒晴、潔西、Lucy路雨希和Bivi華華4位知名網美現身打籃球，超犯規畫面讓不少人看了血脈賁張。（影片取自YouTube/美女健身聯盟）

張舒晴、潔西、Lucy路雨希和Bivi華華日前挑戰無規則籃球比賽，不用擔心運球、走步等問題，只要投籃成功就可贏得比分。影片中，只見路雨希和華華同隊，張舒晴則搭檔潔西，4人在籃框下展開近身肉搏，一時之間「8球齊發」的超犯規畫面真實在鏡頭前上演。

短短2分25秒的養眼影片吸引逾11萬人觀看，不少粉絲看完後更是暴動直呼「我已經分不清籃球在哪裡了」、「第一次看籃球比賽同時間有這麼多球在場」、「這我可以延長打加時賽」、「眼花撩亂，都不知道要看哪顆球」、「教練我想打籃球」、「動態視力不夠的朋友建議降低播放速度」、「原來籃球就是這麼打的，我以前都打錯了」。