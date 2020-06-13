深海怪物出沒啦！南非海岸邊出現一隻大王烏賊屍體，且長14英尺(約4.2公尺)，由於大王烏賊非常罕見，甚至難以捉摸，直到2006年才首次被拍到真面目，而此次被沖上岸的屍體相當完整，讓科學家們都非常興奮，日後也將其作成標本。

大王烏賊身形巨大，宛如神話中的海怪(影片來源/youtube/News24)

根據《每日郵報》報導，近日在南非大不列顛灣（Britannia Bay）沙灘上，出現一隻大王烏賊（Giant Squid），長14英尺（約4.2公尺）、重約440磅（約200公斤），目擊者格羅斯（Adéle Grosse）透露，當天他與朋友在海邊散步，沒想到能幸運的發現這一隻深海怪物。

不過，大王烏賊棲息於3千英尺(約914公尺)以下的深海，因此人類對其研究甚少，2002年前從未拍到過牠，直到2006年才首次拍到，目前發現最大的大王烏賊長達43英尺（約12.9公尺）。南非自然歷史博物館（The Iziko South African Museum）海洋無脊椎動物專家佛羅倫斯（Wayne Florence）提到，「真的令人吃驚，這也引起眾人注意，驚訝這種巨型烏賊居然真的存在」。

目前尚不清楚大王烏賊的死因，待新冠疫情趨緩後，科學家將對其解剖，研究真正死因，佛羅倫斯表示，「大王烏賊的身體外觀完整，目前排除被捕漁網破壞的可能性」，而大王烏賊的屍體放於冷藏室中保存，目前已進行初步測量，並採集組織樣本進行DNA分析，未來也會將牠作為標本，放在博物館中供民眾觀看。