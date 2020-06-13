大胃王食量驚人，但卻總是吃不胖，讓人好生忌妒。日本有一名正妹大胃王佐藤綾里，從小食量就很驚人，值得注意的是，暴飲暴食時她的體重不僅不會增加，甚至反而還會變瘦，日前她在鏡頭前狂吃50人份的烤羊肉，沒想到量體重發現，竟然還瘦了1.7公斤，讓觀眾都相當困惑，近日專家也給出解答。

佐藤綾里也有開設youtube，曾狂吞200個握壽司(影片來源/youtube/アンジェラ佐藤「砂糖」Angela Satoの食活)

佐藤綾里1975年出生於北海道札幌市，日前在節目《ザ!世界仰天ニュース》提到，從小她的食量就異常大，但她的父母並未對此感到憂心，反而還鼓勵她多吃一點，上小學時，她甚至改用拉麵大小的碗盛飯，經常要吃到兩碗，當時她還學習滑雪，在比賽之前父親帶她吃吃到飽燒肉，由於平時並未吃肉，也開啟她大胃王的按鈕。

在 Instagram 查看這則貼文 アンジェラ佐藤(砂糖)（@angela_satou）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 24 日 上午 6:19 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 アンジェラ佐藤(砂糖)（@angela_satou）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 17 日 下午 6:58 張貼

佐藤綾里連吃1個小時，直到父親烤肉烤到抽筋，她才停止繼續吃，儘管她的食量非常大，但成年後並未發胖，身材仍非常苗條，這讓外界都非常好奇原因，佐藤綾里也提到，每當她暴飲暴食時，體重不僅不會增加，甚至還會變少，假若慢慢吃才會變胖，她還曾拍片證實，只見她狂吃50人份的烤羊肉，在未吃之前重53公斤，但隔日再次量體重發現，她竟剩51.3公斤，掉了1.7公斤，讓網友都相當吃驚。

在 Instagram 查看這則貼文 アンジェラ佐藤(砂糖)（@angela_satou）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 26 日 上午 12:25 張貼

而節目組也向專家求解，指這一種人體質較特殊，體內可能有大量褐色脂肪細胞，此細胞能在體內燃燒多餘的熱量，使脂肪代謝較快，才會導致體重下降，而剛出生的嬰兒體內必有褐色脂肪細胞，主要為了保持體溫，一般人長大後，褐色脂肪細胞就會減少，而佐藤綾里可能至今仍有大量的褐色脂肪細胞，才會使她吃再多也不會變胖，甚至還因此變瘦。