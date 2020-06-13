現在正妹追求五官精緻，不僅要擁有水汪汪大眼，甚至還要有瓜子臉，審美觀導致不少人妝容類似，如今不少正妹失去個人特色，形成所謂的「網美臉」，反觀清新脫俗的模樣，更讓人心動。日前PTT表特版出現一名CoCo女孩，舉手投足散發出鄰家女孩的氣息，深受網友們的喜愛，甚至還有人認為她神似女演員邵雨薇。

網友在PTT表特版寫下「好想喝CoCo」，只見照片中有一名正妹，身穿百褶裙搭T恤，手中還拿著一杯台灣飲料CoCo，飄散青春洋溢的學生氣息，甜美笑容更是讓人難以招架，而她名叫「小玉米崽子」來自浙江，1997年出生，畢業於浙江師範大學音樂學系。

不少人直呼「這年頭很少見了」、「有邵雨葳的fu」、「想訂CoCo」、「郭碧婷加邵雨薇」、「笑臉是最美的風景」、「超級清新，正」、「想當他手上那杯」、「清新脫俗！」、「怎麼會有人美成這樣」、「小姐姐的笑在夜裡不偏不倚射中我的心！一槍斃命」、「美到不注意都難，這個要跟CoCo收代言費」。